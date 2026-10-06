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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Νέες φάρσες με ψευδή περιστατικά κινητοποιούν την Πυροσβεστική – Γνωστός στις Αρχές ο δράστης

πυροσβέστης
clock 19:10 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό προβληματισμό προκαλούν τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά ψευδών αναφορών που κινητοποιούν την Πυροσβεστική στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου.

Νέα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, με τις Αρχές να καλούνται να ανταποκριθούν σε αναφορές για δήθεν συμβάντα, τα οποία τελικά δεν επιβεβαιώνονται.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, καθώς αντίστοιχες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες σε Ανισαρά, Χερσόνησο και Μάλια, προκαλώντας κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων χωρίς πραγματικό περιστατικό. Νωρίτερα σήμερα το Πυροσβεστικό Σώμα δέχθηκε νέα κλήση για φωτιά σε περιοχή της Χερσονήσου, ωστόσο διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για φάρσα, την στιγμή που οι αρχές είχαν κινητοποιήσει ισχυρή δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες γνωρίζουν ήδη τη δράση κα την ταυτότητά του συγκεκριμένου ατόμου, ενώ για την υπόθεση υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Οι ψευδείς κλήσεις προκαλούν κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων για περιστατικά που τελικά δεν επιβεβαιώνονται, δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό, καθώς σε περίπτωση πραγματικής ανάγκης πολύτιμες δυνάμεις και χρόνος ενδέχεται να έχουν δεσμευτεί άσκοπα.

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