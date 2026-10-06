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ΚΡΗΤΗ

Φράγμα Αποσελέμη: Πάνω από 13 εκατ. κυβικά το απόθεμα... μετά τις βροχές

Φράγμα Αποσελέμη
clock 12:26 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μεγάλη ποσότητα νερού εισέρρευσε στο φράγμα Αποσελέμη μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, δίνοντας σημαντική ανάσα στα αποθέματα του ταμιευτήρα. Συνολικά, υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Φράγμα Αποσελέμη

Μετά την εξέλιξη αυτή, τα διαθέσιμα αποθέματα στο φράγμα ανέρχονται πλέον σε περίπου 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα για την υδροδότηση της ανατολικής Κρήτης.

Φράγμα Αποσελέμη

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