Φράγμα Αποσελέμη: Πάνω από 13 εκατ. κυβικά το απόθεμα... μετά τις βροχές

Μεγάλη ποσότητα νερού εισέρρευσε στο φράγμα Αποσελέμη μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, δίνοντας σημαντική ανάσα στα αποθέματα του ταμιευτήρα. Συνολικά, υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν περίπου 4,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.
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Μετά την εξέλιξη αυτή, τα διαθέσιμα αποθέματα στο φράγμα ανέρχονται πλέον σε περίπου 13 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα για την υδροδότηση της ανατολικής Κρήτης.
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