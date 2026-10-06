Αλμυρός Ποταμός: Μπήκαν πάνω από 5 εκατ. κυβικά νερού μετά την κακοκαιρία

Εντυπωσιακή είναι η αύξηση της ποσότητας νερού που κατέβηκε στην πηγή του Αλμυρού Ποταμού μετά τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υδρογεωλόγου Θανάση Μαραμαθά, στις 2 Οκτωβρίου η ημερήσια παροχή της πηγής ήταν περίπου 1,45 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, για να φτάσει στις 3 Οκτωβρίου σχεδόν τα 2 εκατομμύρια και στις 4 Οκτωβρίου να ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 24ωρο.

Την ίδια ώρα, η περιεκτικότητα του νερού σε χλωριόντα μειώθηκε σημαντικά, από 63 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο στα 25 στις 3 Οκτωβρίου, και σε μόλις 22 ppm την επόμενη ημέρα.

Τα στοιχεία έχουν να κάνουν με την πολύ μεγάλη επίδραση των βροχοπτώσεων στην τροφοδοσία του υπόγειου υδρολογικού συστήματος του Ψηλορείτη και στην παροχή της πηγής του Αλμυρού.

Σύμφωνα με τον κ. Μαραμαθά που μίλησε στο ekriti, αν αξιοποιήσουμε τον Αλμυρό Ποταμό έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα με τα νερά στην Ανατολική Κρήτη.

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