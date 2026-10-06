Κρήτη - κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους - Σήμερα οι αποφάσεις για τους πληγέντες

Στην επόμενη ημέρα περνά πλέον η Κρήτη, μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, δρόμους, υποδομές και καλλιέργειες. Από χθες έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, ενώ το κυβερνητικό κλιμάκιο που βρέθηκε στο νησί είχε διαδοχικές συσκέψεις και επισκέψεις στα σημεία που δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα.

Το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών.

Σήμερα το απόγευμα, στις 4, συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, προκειμένου να εξειδικεύσει τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες. Στο τραπέζι βρίσκονται η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, αλλά και η αναστολή πλειστηριασμών για όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία των αυτοψιών σε σπίτια και κτίρια, ενώ θα ακολουθήσουν και οι έλεγχοι στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με το πλαίσιο που παρουσιάστηκε χθες, για τις πληγείσες κατοικίες προβλέπεται κρατική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς, ενώ για τον εξοπλισμό επιχειρήσεων προβλέπεται αποζημίωση στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς.

Και το κυβερνητικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει γρήγορες διαδικασίες. Για τους πολίτες, από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει το πλήρες αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αποστολή των χρημάτων μέσα σε περίπου δέκα ημέρες. Για τις επιχειρήσεις, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών και του φακέλου, ο αντίστοιχος χρόνος υπολογίζεται στις δεκαπέντε ημέρες.

Την ίδια ώρα, οι Δήμοι και η Περιφέρεια Κρήτης καλούνται να καταγράψουν και να κοστολογήσουν τις ζημιές στις δημόσιες υποδομές. Πρόκειται για ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο, καθώς εδώ δεν μιλάμε μόνο για πλημμυρισμένους δρόμους, αλλά για καταστροφές σε οδικά δίκτυα, γέφυρες, δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και αγροτικές υποδομές.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Αυτοδιοίκηση να αποστείλει μέσα στις επόμενες ημέρες τα αιτήματα για τα έργα αποκατάστασης, ενώ έχει ανακοινωθεί ότι θα διατεθούν άμεσα νέα μηχανήματα έργου μέσω του «ΑΙΓΙΣ» για την ενίσχυση της Περιφέρειας και των Δήμων. Φορτωτές, εκσκαφείς, ερπυστριοφόρα και άλλα μηχανήματα αναμένεται να ενισχύσουν τις εργασίες στο πεδίο.

Η εικόνα που καταγράφηκε χθες από το κυβερνητικό κλιμάκιο είναι διαφορετική από περιοχή σε περιοχή, αλλά παντού υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό: οι ζημιές είναι μεγάλες και σε αρκετές περιπτώσεις η αποκατάσταση θα χρειαστεί χρόνο.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, το μέγεθος της καταστροφής στην αγροτική παραγωγή είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Παραγωγοί περιέγραψαν στους εκπροσώπους της κυβέρνησης την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις καλλιέργειες, με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό να κάνει λόγο για τεράστια ζημιά στην παραγωγή και να τονίζει την ανάγκη άμεσης στήριξης των αγροτών.

Στο Τζερμιάδο πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με αγρότες και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας. Εκεί τέθηκαν με ένταση τα αιτήματα για άμεση αποζημίωση και για ένα μοντέλο αντιμετώπισης ανάλογο με εκείνο που εφαρμόστηκε σε άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, όπως στη Θεσσαλία μετά τον Daniel.

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Οι παραγωγοί ζητούν να μη χαθεί χρόνος στη γραφειοκρατία. Θέλουν να αποτυπωθεί γρήγορα η ζημιά και να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα χρήματα που θα χρειαστούν ώστε να μπορέσουν να ξαναστήσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ιεράπετρα, όπου το κυβερνητικό κλιμάκιο βρέθηκε χθες και είδε από κοντά τις συνέπειες των έντονων φαινομένων. Εκεί το βάρος πέφτει ιδιαίτερα στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στις υποδομές που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Μεγάλο πρόβλημα παραμένει και η κατάσταση στο οδικό δίκτυο, με βασικές συνδέσεις να έχουν υποστεί ζημιές και κατολισθήσεις να έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην πρόσβαση. Η αποκατάσταση του επαρχιακού δρόμου Ιεράπετρας – Σητείας είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες που τέθηκαν κατά τις χθεσινές αυτοψίες.

Στον Μυλοπόταμο, και ιδιαίτερα στα Ζωνιανά, η κατάσταση παραμένει δύσκολη.

Ο οικισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα στις υποδομές, ενώ οι κάτοικοι εξακολουθούν να μετρούν ζημιές σε σπίτια και δρόμους. Μεγάλες παρεμβάσεις χρειάζονται και στο δίκτυο ύδρευσης, ενώ η αποκατάσταση της πρόσβασης σε σημεία που επλήγησαν είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

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Συνεργεία και μηχανήματα επιχειρούν ήδη στις πληγείσες περιοχές, όμως το μέγεθος των παρεμβάσεων είναι μεγάλο και σε αρκετά σημεία χρειάζεται πρώτα να απομακρυνθούν φερτά υλικά, λάσπες και μπάζα για να μπορέσουν να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Και δεν είναι μόνο οι υλικές ζημιές που καταγράφονται σήμερα. Υπάρχει και το επιχειρησιακό αποτύπωμα των προηγούμενων ημερών.

Από την 1η έως και τις 4 Οκτωβρίου, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 508 κλήσεις στην Κρήτη, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις σε 214 περιστατικά, μεταξύ άλλων αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ανθρώπων σε ασφαλή σημεία και κοπές δέντρων.

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