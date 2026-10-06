Ηράκλειο: 35χρονος και 60χρονος ξεψύχησαν στη θάλασσα...

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Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε λίγες ώρες, τη Δευτέρα, σε διαφορετικά περιστατικά στις παραλίες των Μαλίων. Στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 60χρονος Ολλανδός.

Ο ναυαγοσώστης του παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Εκεί, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα δεύτερο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην παραλία Ποταμός των Μαλίων. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα ένας 35χρονος από τη Μολδαβία.

Και σε αυτή την περίπτωση ο ναυαγοσώστης παρείχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα δύο περιστατικά την προανάκριση διενεργεί το Β΄ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου, ενώ έχει ζητηθεί η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια των δύο θανάτων.

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