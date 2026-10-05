Κεγκέρογλου προς το κυβερνητικό κλιμάκιο: Σε εκκρεμότητα έργα από τις πλημμύρες του 2020

Την ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα τα αντιπλημμυρικά έργα, μικρά και μεγάλα, έθεσε στη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου, ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, μετά τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Όπως ανέφερε, παραμένουν σε εκκρεμότητα από τις πλημμύρες του 2020 έργα που απαιτούν μελέτες και χρηματοδότηση, ενώ πλέον χρειάζεται και επικαιροποίηση των μελετών για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα.

Ο δήμαρχος χαρακτήρισε πρωτόγνωρη τη νεροποντή, σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα δεν περιορίστηκαν τελικά στα Χανιά και το Ρέθυμνο, αλλά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη. Προτεραιότητα, όπως είπε, ήταν η ασφάλεια των πολιτών και γι’ αυτό, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική, έκλεισαν δρόμοι που πλημμύρισαν ή παρουσίασαν προβλήματα.

Στο δήμο Μινώα Πεδιάδας καταγράφονται σημαντικές ζημιές στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο, ενώ το επόμενο διάστημα θα γίνει λεπτομερής αποτίμηση σε πρανή, γέφυρες και άλλα σημεία των υποδομών. Ο κ. Κεγκέρογλου τόνισε ότι η έκταση των προβλημάτων δεν μπορεί να αποτιμηθεί χωρίς αυτοψίες στο πεδίο.

Παράλληλα, ζήτησε από το υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει στις απαραίτητες αποφάσεις για τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, υπογραμμίζοντας ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και απαιτείται επικαιροποίηση των μελετών. Όπως είπε, όλοι έχουν ευθύνη για όσα είναι ήδη διαπιστωμένα και πλέον πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις, ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον.

ρεπορτάζ: Γιώργος Παπαδάκης

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