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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Κρίσιμη σύσκεψη για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρωτοφανή κακοκαιρία

σύσκεψη περιφέρεια πλημμύρες
clock 10:13 | 05/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ανεξίτηλα σημάδια άφησε στην Κρήτη το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το νησί από την 1η Οκτωβρίου έως και χθες 4 Οκτωβρίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην οδοποία και τις υποδομές και πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του νησιού.

σύσκεψη περιφέρεια πλημμύρες

Στο Ηράκλειο βρίσκονται σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

σύσκεψη περιφέρεια πλημμύρες

Η σύσκεψη, η οποία ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το πρωί, πραγματοποιείται στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Κρήτης στο Λάκκο.

Η εισαγωική τοποθέτηση του Σταύρου Αρναουτάκη:

Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπογράμμισε το μέγεθος των καταστροφών, κάνοντας λόγο για "βιβλική καταστροφή". Ο Σταύρος Αρναουτάκης αναφέρθηκε στις τεράστιες ζημιές σε υποδομές και στο φυτικό κεφάλαιο, εστιάζοντας σε περιοχές που έχουν πληγεί όπως το Οροπέδιο Λασιθίου. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο κατεστραμμένο οδικό δίκτυο, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις ζημιές στον δρόμο προς Ιεράπετρα-Φέρμα, τις κατολισθήσεις στα Ζωνιανά και την πλήρη καταστροφή της αγροτικής οδοποιίας στην ενδοχώρα, γεγονός που καθιστά αδύνατη την πρόσβαση κτηνοτρόφων και αγροτών. Ο Περιφερειάρχης ζήτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την άμεση αποκατάσταση των έργων και την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες πολίτες, ευχαριστώντας παράλληλα το κυβερνητικό κλιμάκιο για την άμεση ανταπόκριση.

Ακολούθως, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά την πρώτη εικόνα από την κακοκαιρία. Ο Γιώργος Τσαπάκος τόνισε ότι καμία υποδομή δεν μπορούσε να αντέξει τον μεγάλο όγκο νερού σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Στην τοποθέτησή του σημείωσε ότι πάρα πολλές υποδομές στο δημοτικό οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις σοβαρές ζημιές στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να βρεθεί άμεσα τρόπος για την τάχιστη αποζημίωση των πληγέντων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης βουλευτές, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης (ΟΑΚ).

Οι κάτοικοι των πληγεισών περιοχών περιμένουν να ακούσουν άμεσα μέτρα ανακούφισης, καθώς το μέγεθος της καταστροφής ξεπερνά κάθε προηγούμενο.

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