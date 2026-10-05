Κρήτη: Περισσότερες από 500 κλήσεις στην Πυροσβεστική, από την αρχή της κακοκαιρίας

Συνολικά 508 κλήσεις δέχθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη των φαινομένων στην Περιφέρεια Κρήτης και πιο συγκεκριμένα από την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 έως και χθες Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σε 214 περιπτώσεις και συγκεκριμένα 103 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και επτά κοπές δέντρων, μία διάσωση ζώου και δύο αφαιρέσεις αντικειμένων.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την αποτίμηση των επιπτώσεων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ημερών, όπως και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών, με φόντο την καταγραφή αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών.

(φωτογραφία από τα Φέρμα Ιεράπετρας)

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