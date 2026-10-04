ΚΥΡ.04 Οκτ 2026 09:33
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Χιλιάδες κυβικά νερού από το Οροπέδιο... στο Φράγμα Αποσελέμη

νερά στο Φράγμα
clock 09:10 | 04/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τεράστιες ποσότητες νερού εξακολουθούν να κατεβαίνουν από το Οροπέδιο Λασιθίου και να καταλήγουν στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο του νερού που συνεχίζει να διοχετεύεται προς τον ταμιευτήρα. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Φραγκάκης, που κατέγραψε το βίντεο, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για περίπου 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα που εισέρχονται στον ταμιευτήρα από την πλευρά του Οροπεδίου Λασιθίου.

νερό

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη εισροή, σε μια περίοδο κατά την οποία το φράγμα Αποσελέμη δέχεται σημαντικές ποσότητες νερού από την ευρύτερη περιοχή.

νερό

Το βίντεο αποτυπώνει ουσιαστικά τη συνέχεια των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς το νερό που συγκεντρώθηκε στο Οροπέδιο βρίσκει πλέον διέξοδο προς τον ταμιευτήρα.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη - κακοκαιρία: Μετρούν ζημιές σε όλο το νησί - Καταστροφές άνευ προηγουμένου

Οροπέδιο Λασιθίου: Ζητούν άμεση στήριξη μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Ηράκλειο: Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, μέσα σε λίγες ώρες - Νεκρός νεαρός άνδρας

Γούβες: Η στιγμή που αυτοκίνητα παρασύρονται από χείμαρρο (βίντεο)

Κρήτη: Μέσα σε 42 ώρες έριξε τη βροχή ενός ολόκληρου έτους! - Δείτε την περιοχή

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κακοκαιρία Στην Κρήτη Φράγμα Αποσελέμη Οροπέδιο Λασιθίου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis