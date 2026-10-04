Χιλιάδες κυβικά νερού από το Οροπέδιο... στο Φράγμα Αποσελέμη

Τεράστιες ποσότητες νερού εξακολουθούν να κατεβαίνουν από το Οροπέδιο Λασιθίου και να καταλήγουν στον ταμιευτήρα του φράγματος Αποσελέμη, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Εικόνες που καταγράφηκαν αποτυπώνουν τον μεγάλο όγκο του νερού που συνεχίζει να διοχετεύεται προς τον ταμιευτήρα. Όπως αναφέρει ο Γιάννης Φραγκάκης, που κατέγραψε το βίντεο, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμη και για περίπου 50.000 κυβικά μέτρα νερού την ώρα που εισέρχονται στον ταμιευτήρα από την πλευρά του Οροπεδίου Λασιθίου.

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Πρόκειται για μια ιδιαίτερα μεγάλη εισροή, σε μια περίοδο κατά την οποία το φράγμα Αποσελέμη δέχεται σημαντικές ποσότητες νερού από την ευρύτερη περιοχή.

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Το βίντεο αποτυπώνει ουσιαστικά τη συνέχεια των έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς το νερό που συγκεντρώθηκε στο Οροπέδιο βρίσκει πλέον διέξοδο προς τον ταμιευτήρα.

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