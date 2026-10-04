Κρήτη - κακοκαιρία: Μετρούν ζημιές σε όλο το νησί - Καταστροφές άνευ προηγουμένου

Μετά από ένα δύσκολο διήμερο, και ουσιαστικά τρεις ημέρες έντονων καιρικών φαινομένων, η Κρήτη περνά πλέον στην επόμενη φάση . Τα νερά υποχωρούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές, όμως πίσω τους αφήνουν εκτεταμένες ζημιές, κατεστραμμένους δρόμους, πλημμυρισμένες περιουσίες και προβλήματα στα δίκτυα.

Οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής εξακολουθούν να βρίσκονται διασκορπισμένες στα σημεία όπου τα προβλήματα παραμένουν. Στον Μυλοπόταμο, στα Ζωνιανά, αλλά και σε περιοχές του Λασιθίου, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ μηχανήματα και συνεργεία προσπαθούν να ανοίξουν δρόμους και να απομακρύνουν λάσπες, βράχους και φερτά υλικά.

Στα Ζωνιανά η εικόνα παραμένει βαριά. Οι τεράστιες ποσότητες νερού που κατέβηκαν από τα ορεινά μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, σπίτια και περιουσίες υπέστησαν ζημιές, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και στην κοίτη του ποταμού. Περίπου 30 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από σπίτια, ενώ Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα έμειναν χωρίς υδροδότηση, επηρεάζοντας περίπου 2.500 ανθρώπους. Στην περιοχή επιχειρούν και μηχανήματα του Ελληνικού Στρατού.

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(Από τα Ζωνιανά)

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η δοκιμασία στην Ιεράπετρα και στους παραλιακούς οικισμούς στα ανατολικά της. Φέρμα, Αγία Φωτιά, Αχλιά, Κουτσουράς και Μακρύ Γιαλός βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστιους όγκους νερού, λάσπης και φερτών υλικών. Η Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε αλλεπάλληλα περιστατικά και να απεγκλωβίσει περισσότερους από 20 ανθρώπους από οχήματα, σπίτια και καταλύματα.

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(Εικόνα από την Ιεράπετρα)

Τέσσερις Βρετανοί παραθεριστές, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας, απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από την Αγία Φωτιά με πλωτό μέσο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γιαλού.

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(Εικόνα από την Ιεράπετρα)

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο οδικό δίκτυο του Λασιθίου. Ο δρόμος Ιεράπετρας – Σητείας υπέστη μεγάλες ζημιές και σε σημεία διακόπηκε η κυκλοφορία, ενώ κατολισθήσεις και καθιζήσεις δημιούργησαν νέα εμπόδια για κατοίκους και συνεργεία. Την ίδια ώρα, μεγάλες ζημιές υπέστη και η αγροτική παραγωγή, με καλλιέργειες να έχουν πλημμυρίσει και παραγωγούς να βλέπουν την περιουσία τους να καταστρέφεται.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές και στον κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου, που σε πολλά σημεία μετατράπηκε σε μια απέραντη λίμνη. Οι τεράστιες ποσότητες νερού πλημμύρισαν τις καλλιέργειες, με χωράφια να έχουν κυριολεκτικά πνιγεί στα νερά και παραγωγές να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Οι εικόνες από τον κάμπο είναι χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων, με το νερό να έχει καλύψει μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και αγροτικούς δρόμους να έχουν υποστεί σημαντικές φθορές.

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(Στιγμιότυπο από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τον Κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου)

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(Στιγμιότυπο από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τον Κάμπο του Οροπεδίου Λασιθίου)

Προβλήματα άφησε η κακοκαιρία και στο Ρέθυμνο, στον Δήμο Αμαρίου, αλλά και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στη Βιάννο, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδα, στο Μαλεβίζι και στη Χερσόνησο οι ζημιές αφορούν κυρίως το αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο, ενώ καταγράφηκαν προβλήματα σε πρανή, γεφύρια, τοιχία αντιστήριξης, δίκτυα ύδρευσης και σημεία της ακτογραμμής.

Στα Χανιά, η θαλασσοταραχή προκάλεσε ζημιές στην παραλιακή ζώνη και στο Ενετικό Λιμάνι, ενώ η αμμοδιάβρωση επηρέασε τμήματα της Νέας Χώρας. Παράλληλα, οι μεγάλες ποσότητες νερού που έπεσαν στα ορεινά δημιούργησαν προβλήματα στην περιοχή των Σφακίων και του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς. Συνολικά, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας συνεχίζουν να έχουν δυνάμεις και μηχανήματα σε επιφυλακή, καθώς σε αρκετά σημεία η πρόσβαση παραμένει δύσκολη.

Και τώρα αρχίζει ο δεύτερος, δύσκολος αγώνας. Να καταγραφεί με ακρίβεια κάθε ζημιά, κάθε κατεστραμμένος δρόμος, κάθε πλημμυρισμένη περιουσία και κάθε απώλεια στην αγροτική παραγωγή, ώστε να ακολουθήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης και χρηματοδότησης των έργων αποκατάστασης.

Κάτοικοι, αγρότες, επαγγελματίες και δήμοι περιμένουν να δουν πώς και πότε θα στηριχθούν για να μπορέσουν να ξαναστήσουν τις περιουσίες και τις υποδομές τους. Ήδη στον Μυλοπόταμο το βάρος πέφτει στην πλήρη αποτύπωση των καταστροφών και στην ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης και στήριξης, ενώ και στον Δήμο Ηρακλείου ζητείται αναλυτική καταγραφή ανά περιοχή, ώστε να διεκδικηθούν αποζημιώσεις και έκτακτη χρηματοδότηση.

Στο μεταξύ την Δευτέρα (5/10) στην Κρήτη έρχεται ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης για την αποτίμηση των συνεπειών της πολυήμερης κακοκαιρίας και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η καταγραφή των ζημιών, η αποκατάσταση των υποδομών και η στήριξη των πληγέντων.

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