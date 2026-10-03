Ζωνιανά: Ορμητικός χείμαρρος «έπνιξε» το χωριό - Προληπτικές εκκενώσεις

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί νέα πλημμυρικά φαινόμενα και σοβαρά προβλήματα στον οικισμό. Ο κεντρικός δρόμος έχει μετατραπεί σε ορμητικό χείμαρρο, με νερά, λάσπη και φερτά υλικά να καλύπτουν μεγάλες εκτάσεις.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν υποχώρησε ανάχωμα που είχε δημιουργηθεί για να συγκρατήσει τα νερά, με αποτέλεσμα νέες ποσότητες να εισέλθουν στο χωριό. Για να απομακρυνθούν τα συσσωρευμένα νερά, κρίθηκε αναγκαία η διάνοιξη τμήματος του κεντρικού δρόμου, ενώ η Πυροσβεστική πραγματοποιεί αντλήσεις από κατοικίες που βρίσκονται κοντά στο ρέμα και το γήπεδο.

Παράλληλα, παραποτάμιες κατοικίες κοντά στον Γεροπόταμο εκκενώθηκαν προληπτικά, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Νέο μήνυμα του 112 εστάλη το πρωί του Σαββάτου στον Δήμο Μυλοποτάμου, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων και μετακίνηση σε υψηλότερα σημεία.

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🆘 Severe weather conditions in the winder area of Municipality of #Milopotamos of the regional unit of #Rethymno. Limit your movements and move to higher ground.







‼️Follow the instructions of the Authorities







ℹ️ https://t.co/PCgVaU15Yy@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με τους δρόμους να επιβαρύνονται από μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών. Οι περιοχές των Λιβαδίων, της Αξού και του Περάματος αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέες υπερχειλίσεις και κατολισθήσεις.

Την ίδια ώρα, μηχανήματα έργου επιχειρούν συνεχώς για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την απομάκρυνση των φερτών υλικών, με τις επιχειρήσεις να πραγματοποιούνται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Λίγο μετά τις 15:00 εστάλη νέο μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα στην περιοχή της Ιεράπετρας, ενώ νωρίτερα είχε σταλεί 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, της εκ νέου συσσώρευσης υδάτων και της παρουσίας μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

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🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας.







‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.







ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Η κακοκαιρία παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας να βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα και τους κατοίκους να καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

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