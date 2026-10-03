Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου (βίντεο)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα, 3 Οκτωβρίου 2026, το ξενοδοχείο όπου βρίσκεται η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, μία ημέρα πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Γερμανία για το Nations League.

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, τον προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, ευχόμενος καλή επιτυχία στην ομάδα.

«Δεν ξέρετε πόσο μεγάλη χαρά μας δίνετε που βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά, αλλά κυρίως να είναι δεμένη και αγαπημένη», ανέφερε ο Μητσοτάκης.





Στη συνέχεια τόνισε ότι η Εθνική έχει «παρόν και μέλλον» και αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΟ έχει προχωρήσει στη δημιουργία του νέου προπονητικού κέντρου «Γεώργιος Βαρδινογιάννης», το οποίο προορίζεται για τις εθνικές ομάδες.



Ο Γιοβάνοβιτς από την πλευρά του μίλησε για το πάθος των παικτών να αγωνίζονται με την Εθνική και δήλωσε υπερήφανος για τη στάση τους. Ο Γκαγκάτσης ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για τη στήριξή του

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