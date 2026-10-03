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ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας για την Ουκρανία περιλαμβάνουν συμφωνία για το πετρέλαιο πολλών δισ. δολαρίων

τραμπ πουτιν
clock 16:46 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με την Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας μία συμφωνία για το πετρέλαιο οικονομικής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων της Μέσης Ανατολής, που έχουν δεσμούς με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ανέφερε σήμερα η εφημερίδα, the ⁠New York ⁠Times .

Η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από την αμερικανική κυβέρνηση και το Κρεμλίνο περιλαμβάνοντας πετρελαϊκά πεδία, διυλιστήρια, αλλά και σταθμούς εφοδιασμού βενζίνης σε όλο τον κόσμο, ιδιοκτησίας της Lukoil, σύμφωνα με την ίδια δημοσιογραφική αναφορά.

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Ηπα Ρωσια
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