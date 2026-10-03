Υπόθεση Μαζωνάκη: Οι αναζητήσεις στα κινητά – «Αντίδοτο στην προποφόλη» και «μυδρίαση, τι κάνω;»

Νέα στοιχεία εξετάζουν οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την άρση του απορρήτου και την αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού από κινητά τηλέφωνα που έχουν κατασχεθεί.





Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, μεταξύ των δεδομένων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονται διαδικτυακές αναζητήσεις με τις φράσεις «αντίδοτο στην προποφόλη» και «μυδρίαση, τι κάνω;».

Τα συγκεκριμένα ευρήματα εξετάζονται από τις Αρχές μαζί με το υπόλοιπο υλικό της δικογραφίας. Η ύπαρξη της αναζήτησης για την προποφόλη δεν αποδεικνύει από μόνη της ποιος την πραγματοποίησε, ούτε υπό ποιες συνθήκες έγινε, ενώ το εύρημα αξιολογείται στο πλαίσιο της έρευνας για το εάν και τι ουσίες ενδέχεται να είχαν χορηγηθεί στον τραγουδιστή.

Αντίστοιχα, η αναζήτηση σχετικά με τη μυδρίαση εντάσσεται στο ψηφιακό υλικό που βρίσκεται πλέον στη διάθεση των ερευνητικών Αρχών.

Τα έξι κινητά που εξετάζονται

Η έρευνα αφορά συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα: του Γιώργου Μαζωνάκη, του Ηλία Θεοδωρόπουλου, της Ιωάννας Γάκα, δύο γραμματέων του ιατρείου και μίας νοσηλεύτριας.

Το χρονικό διάστημα που καλύπτεται εκτείνεται από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μέχρι και την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Τα ψηφιακά ευρήματα αναμένεται να συνεκτιμηθούν από τον ανακριτή μαζί με τις καταθέσεις, τις απολογίες και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, κατόπιν εντολής του ανακριτή. Αστυνομικοί αναζήτησαν ψηφιακά πειστήρια από συσκευές του τραγουδιστή, ενώ κατά την έρευνα ήταν παρούσα η μητέρα του, Κλειώ.

Γάκα: «Αντέδρασα ακαριαία»

Στις απολογίες τους οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί περιγράφουν τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν στο ιατρείο, από τη στιγμή που επιδεινώθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.



Η Ιωάννα Γάκα αναφέρει στην κατάθεσή της:

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον σύζυγό μου. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία».

Όπως ισχυρίζεται, δεν γνωρίζει ποια από τις νοσηλεύτριες ανταποκρίθηκε στην έκκλησή της και στη συνέχεια ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

«Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία», αναφέρει στην απολογία της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 58χρονος σύζυγός της έφτασε αμέσως στον χώρο και ξεκίνησε επίσης ΚΑΡΠΑ.

«Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό», υποστηρίζει, ενώ αναφέρει για την αδρεναλίνη ότι υπήρχε διαθέσιμη στο ιατρείο.

Τι λέει για την κλήση στο ΕΚΑΒ

Για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την κλήση του ΕΚΑΒ, η 56χρονη κατηγορούμενη αναφέρει ότι, μέσα στον πανικό που επικράτησε, χρειάστηκαν περίπου πέντε λεπτά.

«Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ», υποστηρίζει.

Η ίδια αναφέρει ότι χορήγησε την αδρεναλίνη, ενώ ο σύζυγός της πραγματοποιούσε ΚΑΡΠΑ. Για τη μεταφορά του τραγουδιστή από τους διασώστες υποστηρίζει:

«Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μη διακοπεί το ΚΑΡΠΑ».

Τι υποστηρίζει για την ανακοπή του Μαζωνάκη

Ερωτηθείσα για την αιτία της ανακοπής, η Ιωάννα Γάκα δηλώνει ότι δεν είναι σε θέση να δώσει βέβαιη απάντηση.

«Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση», αναφέρει.

Στη συνέχεια διατυπώνει τη δική της εκτίμηση:

«Υπάρχει όμως μία παθολογία, η ασταθής στηθάγχη Prinzmetal, η οποία συνδέεται με τη χρήση κοκαΐνης, και θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης», υποστηρίζει.

Πρόκειται για ισχυρισμό της κατηγορούμενης, ο οποίος εξετάζεται μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία της υπόθεσης.

Τι είπε για τον απινιδωτή

Η γιατρός αναφέρθηκε και στο ζήτημα του απινιδωτή, υποστηρίζοντας:

«Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του “Ελπίς”».

Και προσθέτει:

«Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή».

Για το γεγονός ότι δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, η 56χρονη δίνει επίσης τη δική της εκδοχή:

«Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος», υποστηρίζει.

Τέλος, ερωτηθείσα για τη διαγραφή των ραντεβού από το iCloud, αναφέρει:

«Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματειακά».

Θεοδωρόπουλος: «Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ»

Στη δική του απολογία, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφέρεται μεταξύ άλλων στον απινιδωτή του ιατρείου και στο γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο.



«Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της κα Γάκα λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελεγξει και η κα Γάκα Οι διασώστες αποχώρησαν στις τέσσερις και σαράντα (…) Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθενοφόρο. …Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η κα Γάκα είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του Ελπίς.. Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες, συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε πληροφορία.»

Τι υποστηρίζει για τα μηχανήματα

Ερωτηθείς για τον εξοπλισμό του ιατρείου, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι η σύζυγός του:



«χρησιμοποιεί τα μηχανήματα απόλυτα εντός ενδείξεων, οn label. Tο μηχάνημα της κας Γάκα ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό ορό πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ. Δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον ΕΟΦ. Εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει την λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει ότι σε αυτή την χώρα δεν γίνεται να το εμπορευτεί. Η κα Γάκα το προμηθεύτηκε γιατί θεώρησε ότι η αξία του μηχανήματος, σε ένα πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης με εχέγγυα τους ελέγχους, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, την γνωστοποίηση στον Ι.ΣΑ., είναι απολύτως καλυμμένη για τη τήρησή του».

«Συκοφαντούμαι, υβρίζομαι, προπηλακίζομαι»

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος αναφέρθηκε, τέλος, στον τρόπο με τον οποίο –όπως υποστηρίζει– έχει αντιμετωπιστεί μετά την έναρξη της υπόθεσης:



« Συκοφαντούμαι, υβρίζομαι, προπηλακίζομαι, κονιορτοποιείται ο προσωπικός μου βίος, Τα παιδιά μου εκτίθενται και κακοποιούνται ψυχολογικά. Ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείο Υγείας με χαρακτηρίζει απατεώνα. Ο Ι.Σ.Α. με τιμωρεί πριν ακόμη ξεκινήσει καν η διαδικασία με εξάμηνη παύση της λειτουργίας του ιατρείου μου και χρηματικό πρόστιμο. Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμαι σαν κοινός εγκληματίας, χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα, σε μία τουλάχιστον ελληνική πρώτη για έναν επιστήμονα – ιατρό και μέλος αυτής της κοινωνίας, οικογενειάρχη και πατέρα».



Οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων αποτελούν μέρος των απολογιών τους και αξιολογούνται από τις δικαστικές Αρχές μαζί με τα νέα ψηφιακά ευρήματα και το σύνολο της δικογραφίας.

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