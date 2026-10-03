Ανώγεια: Νερό... παντού! - Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων στο βουνό (βίντεο - εικόνες)

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Η έντονη κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Ανωγείων.

Οι δρόμοι προς τις εκμεταλλεύσεις των παραγωγών έχουν καταστεί σε πολλά σημεία απροσπέλαστοι, ενώ όλα τα μικρά και μεγάλα οροπέδια έχουν πλημμυρίσει, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για την πρόσβαση στις αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.



Τα συνεργεία επιχειρούν όπου είναι ασφαλές και δυνατόν, με προτεραιότητα την αποκατάσταση της πρόσβασης.

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση για ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων στο βουνό.

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