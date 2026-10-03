Έκαναν τις τελευταίες διακοπές της ζωής τους στην Κρήτη...

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Τρία περιστατικά αιφνίδιων θανάτων απασχολούν τις Αρχές της Κρήτης τις τελευταίες ώρες. Πρόκειται για τρεις Γερμανούς τουρίστες οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή στο νησί.

Ενας 65χρονος έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε ενώ περπατούσε έξω από το ξενοδοχείο του στην Αγία Γαλήνη αργά χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την σύζυγό του αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα.

Ένας επίσης 65χρονος, έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στην Χερσόνησο, στις 08.00 χθες (Παρασκευή 2/10) το πρωί.

Τέλος, ένας 62χρονος, άφησε την τελευταία του πνοή μέσα σε τουριστικό κατάλυμα της Αμμουδάρας όπου περνούσε τις διακοπές με την σύζυγό του.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου των τριών ανδρών θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

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