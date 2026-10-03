Λαύριο: 5 καταγγελίες και μία σύλληψη πριν από την αιματηρή επίθεση – Το ιστορικό του 32χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την αιματηρή επίθεση στο Λαύριο, με θύματα μια 32χρονη γυναίκα και τον 33χρονο σύντροφό της, καθώς στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον και το ιστορικό των καταγγελιών που είχαν προηγηθεί σε βάρος του 32χρονου κατηγορούμενου.

Ο 32χρονος φέρεται να εισέβαλε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στο Λαύριο και να επιτέθηκε με μαχαίρι τόσο στην ίδια όσο και στον 33χρονο σύντροφό της. Και οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Πέντε καταγγελίες και μία σύλληψη

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν όσα είχαν προηγηθεί της επίθεσης. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η 32χρονη είχε υποβάλει συνολικά πέντε καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της.

Οι τέσσερις αφορούσαν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η πέμπτη αφορούσε παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής. Οι καταγγελίες είχαν υποβληθεί από τα τέλη Νοεμβρίου του 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026.

Στο πλαίσιο της τελευταίας καταγγελίας, στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 32χρονος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα εργαλείο κοπής και μία μεταλλική ράβδος, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε αυτούς περιλαμβάνονταν η απαγόρευση προσέγγισης της οικίας της γυναίκας, καθώς και η επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά τους μόνο παρουσία συνηγόρου.

Στην 32χρονη είχε επίσης χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν ληφθεί και πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως περιπολίες και φύλαξη όταν αυτό ζητούνταν, καθώς και επακόλουθες επικοινωνίες για την παρακολούθηση της υπόθεσης.

Πώς φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζουν οι Αρχές, ο 32χρονος γνώριζε καλά την κατοικία, καθώς στο παρελθόν διέμενε εκεί μαζί με την πρώην σύντροφό του και τα δύο παιδιά τους.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής φέρεται να προσέγγισε το σπίτι και να χρησιμοποίησε σκάλα προκειμένου να φτάσει στο μπαλκόνι. Εκεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της μπαλκονόπορτας και κατάφερε να εισέλθει στο εσωτερικό.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο σύντροφό της.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος έφερε σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι την ώρα της επίθεσης στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά της 32χρονης και του 32χρονου.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τα δύο αγόρια βρίσκονταν στο σπίτι την ώρα του περιστατικού.

Μετά την επίθεση, ο 32χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ατόμων, καθώς και για αδικήματα που αφορούν την οπλοφορία και οπλοχρησία, τη φθορά ξένης ιδιοκτησίας και την παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Οι μαρτυρίες για το παρελθόν

Στο μεταξύ, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επανειλημμένες απειλές και περιστατικά που είχαν προηγηθεί της επίθεσης.

Γείτονες υποστηρίζουν ότι ο 32χρονος εμφανιζόταν συχνά έξω από την κατοικία και ότι είχαν ακούσει στο παρελθόν απειλές σε βάρος της πρώην συντρόφου του. Οι συγκεκριμένες μαρτυρίες εξετάζονται στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας για την υπόθεση.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον το σύνολο των προηγούμενων καταγγελιών, τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί στον κατηγορούμενο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η νέα επίθεση, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία σύλληψή του έως το αιματηρό περιστατικό.

πηγή: skai.gr

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