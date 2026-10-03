Guardian: «Να σταματήσει η διαμάχη και τα Γλυπτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα» - Αναφορά σε Μητσοτάκη, Μερκούρη

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To ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα επαναφέρει o αρθρογράφος του Guardian, Σάιμον Τζένκινς, χρησιμοποιώντας την αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ταπισερί της Μπαγιέ.

Ειδικότερα, αναρωτιέται γιατί το Βρετανικό Μουσείο εξακολουθεί να κρατά τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εφόσον θεωρείται αυτονόητο ότι η Ταπισερί της Μπαγιέ μπορεί να επιστρέψει στη Γαλλία, παρότι ενδέχεται να κατασκευάστηκε στην Αγγλία;

Σχετικά με την παρέμβαση που έκανε για το θέμα ο Έλληνας πρωθυπουργός μέσω του Guardian, ο Σάιμον Τζένκινς στάθηκε στην αναφορά του ότι και τα δύο έργα «σχεδιάστηκαν ως ενιαία σύνολα, προορισμένα να γίνονται αντιληπτά και να κατανοούνται ως όλον», κάτι που σύμφωνα με τον αρθρογράφο ενισχύει το επιχείρημα της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

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Η αναφορά στη Μελίνα Μερκούρη

Ασκώντας κριτική στις προηγούμενες διοικήσεις του Βρετανικού Μουσείου, ο αρθρογράφος του Guardian έκανε αναφορά και στη σύγκρουση της Μελίνας Μερκούρη τη δεκαετία του '80 με τον τότε διευθυντή του μουσείου, σερ Ντέιβιντ Γουίλσον.

Η τότε υπουργός Πολιτισμού είχε μεταβεί στο Λονδίνο διεκδικώντας την επιστροφή των Γλυπτών και είχε δηλώσει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες: «Θέλω πίσω τα Μάρμαρά μου».

«Να σταματήσει η διαμάχη και τα Γλυπτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα»



Μεταξύ άλλων, ο Τζένκινς στέκεται σε δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η πλειονότητα των Βρετανών τάσσεται υπέρ της επιστροφής των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Αυτό είναι και το κεντρικό συμπέρασμα του Βρετανού αρθρογράφου, περιγράφοντας τον Παρθενώνα και τη γλυπτική του διακόσμηση ως ένα από τα θεμελιώδη δημιουργήματα του δυτικού πολιτισμού.

Για τον Τζένκινς, η αντιπαράθεση γύρω από τα Γλυπτά έχει διαρκέσει υπερβολικά πολύ και η λύση είναι ξεκάθαρη: Να σταματήσει η διαμάχη και τα Γλυπτά να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

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