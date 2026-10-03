ΣΑΒ.03 Οκτ 2026 10:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Λασίθι - κακοκαιρία: Δεκάδες διασώσεις εγκλωβισμένων στα αυτοκίνητά τους από τα ορμητικά νερά χειμάρρου!

χείμαρρος
clock 06:53 | 03/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Δραματικές στιγμές σε Φέρμα και Κουτσουρά στην περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου, όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει από χθες το βράδυ μέχρι και αυτή την ώρα για διασώσεις ατόμων που είτε έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους ή δεν νιώθουν ασφαλή στα σπίτια τους, από τις ισχυρές βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες.

Στα Φέρμα τουλάχιστον 20 άτομα εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους, ανάμεσά τους και ένα μίνι βαν που μετέφερε τουρίστες, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων αλλά και των φερτών υλικών που μετέφερε ορμητικός χείμαρρος!

φέρμα χείμαρρος

(φωτογραφία από τον χείμαρρο στα Φέρμα - antonis liokalos - Μετεωκρήτες)

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβέστες που τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο δρόμος στα Φέρμα υπέστη καθίζηση και έχει κοπεί στα δύο, με φερτά υλικά, τεράστιες πέτρες και μπάζα.

Οπως δήλωσε στο ekriti ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Αγία Φωτιά, Αχλιά, και Μακρύ Γυαλό.

Δεκάδες είναι η κλήσεις που δέχεται η Υπηρεσία για απάντληση υδάτων.

Επί ποδός, εκτός από την Πυροσβεστική, βρίσκονται στην περιοχή Αστυνομία και μηχανήματα του Δήμου Ιεράπετρας και στης Περιφέρειας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη: Το τρίτο κύμα της κακοκαιρίας "χτυπά" σήμερα το νησί

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κακοκαιρία Φέρμα Κουτσουρας Πυροσβεστική
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis