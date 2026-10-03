Λασίθι - κακοκαιρία: Δεκάδες διασώσεις εγκλωβισμένων στα αυτοκίνητά τους από τα ορμητικά νερά χειμάρρου!

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Δραματικές στιγμές σε Φέρμα και Κουτσουρά στην περιοχή της Ιεράπετρας Λασιθίου, όπου η Πυροσβεστική Υπηρεσία επεμβαίνει από χθες το βράδυ μέχρι και αυτή την ώρα για διασώσεις ατόμων που είτε έχουν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους ή δεν νιώθουν ασφαλή στα σπίτια τους, από τις ισχυρές βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες.

Στα Φέρμα τουλάχιστον 20 άτομα εγκλωβίστηκαν στα αυτοκίνητά τους, ανάμεσά τους και ένα μίνι βαν που μετέφερε τουρίστες, λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων αλλά και των φερτών υλικών που μετέφερε ορμητικός χείμαρρος!

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(φωτογραφία από τον χείμαρρο στα Φέρμα - antonis liokalos - Μετεωκρήτες)

Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβέστες που τους απεγκλώβισαν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο χωρίς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο δρόμος στα Φέρμα υπέστη καθίζηση και έχει κοπεί στα δύο, με φερτά υλικά, τεράστιες πέτρες και μπάζα.

Οπως δήλωσε στο ekriti ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, προβλήματα καταγράφονται επίσης σε Αγία Φωτιά, Αχλιά, και Μακρύ Γυαλό.

Δεκάδες είναι η κλήσεις που δέχεται η Υπηρεσία για απάντληση υδάτων.

Επί ποδός, εκτός από την Πυροσβεστική, βρίσκονται στην περιοχή Αστυνομία και μηχανήματα του Δήμου Ιεράπετρας και στης Περιφέρειας.

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