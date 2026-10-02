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ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Δύο νησιά εμφανίσθηκαν μετά τις εκρήξεις του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατάου

Νησιά ηφαίστειο
clock 19:43 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο νέα νησιά εμφανίσθηκαν κοντά στο ινδονησιακό ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, έπειτα από σειρά εκρήξεων τον περασμένο μήνα που είχαν παραλύσει το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος.

Τα νησιά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το όρος Ανάκ Κρακατάου, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες, ανέφερε το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων (PVMBG).

«Βάσει της ανάλυσης δορυφορικών φωτογραφιών Sentinel, δύο σχηματισμοί που μοιάζουν με μικρά νησιά είναι ορατοί γύρω από το όρος Ανάκ Κρακατάου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπεύθυνη της υπηρεσίας Ρίτα Σουσιλαουάτι.

Είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηρισθούν τα νησιά αυτά «παιδιά» ή «εγγόνια» του όρους Ανάκ Κρακατάου, πρόσθεσε η Ρίτα, διευκρινίζοντας ακόμα ότι τα δύο νησιά, που έχουν αναδυθεί, μπορεί να μην διαρκέσουν, καθώς ενδέχεται να διαβρωθούν από τα κύματα.

Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που σημαίνει «παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα.

Εξερράγη στις αρχές Σεπτεμβρίου προκαλώντας το κλείσιμο αεροδρομίων σε όλη τη χώρα και τη ματαίωση εκατοντάδων πτήσεων. Η έκρηξη του Κρακατόα το 1883 ήταν μία από τις πιο φονικές καταστροφές στην ιστορία, με απολογισμό που υπολογίζεται σε 35.000 νεκρούς.

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