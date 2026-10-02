Παγκόσμια ακρίβεια στα τρόφιμα: Νέα άνοδος - Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2022

Ανοδική πορεία για τρίτο συνεχόμενο μήνα ακολούθησε τον Σεπτέμβριο ο δείκτης τιμών τροφίμων του FAO, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδό του από τον Νοέμβριο του 2022.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 136 μονάδες, έναντι 134 μονάδων τον Αύγουστο, μετά και την ανοδική αναθεώρηση της αρχικής μέτρησης. Η εξέλιξη αποτυπώνει τις αυξημένες πιέσεις στις διεθνείς αγορές βασικών αγροτικών προϊόντων.

«Άλμα» στις τιμές της ζάχαρης

Τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των βασικών κατηγοριών κατέγραψαν οι τιμές της ζάχαρης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Η άνοδος συνδέεται κυρίως με τις εκτιμήσεις για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς κατά την περίοδο 2026/27.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε συνδυασμό με τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες δημιουργούν πιέσεις στην παραγωγή. Παράλληλα, χαμηλότερη παραγωγή ζάχαρης προβλέπεται στην Ταϊλάνδη, ενώ ανησυχίες εκφράζονται και για τις προοπτικές των καλλιεργειών στην Ινδία.

Αύξηση 5,1% στα δημητριακά

Σημαντική ήταν και η άνοδος στις τιμές των δημητριακών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 5,1%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αύξηση στην τιμή του σιταριού, η οποία ανήλθε στο 6,3%. Οι περιορισμοί στις μεταφορές στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, σε συνδυασμό με τις ξηρές καιρικές συνθήκες σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής, επηρέασαν τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια προσφορά.

Ανοδικά και τα φυτικά έλαια

Οι τιμές των φυτικών ελαίων αυξήθηκαν κατά 0,9%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2022. Η εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των διεθνών τιμών του φοινικέλαιου.

Αντίθετα, διαφορετική ήταν η εικόνα στην αγορά κρέατος. Οι τιμές υποχώρησαν κατά 1,1%, κυρίως λόγω της πτώσης στις τιμές των πουλερικών και του χοιρινού.

Σταθερές οι τιμές των γαλακτοκομικών

Σχεδόν αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι μειώσεις στις τιμές των τυριών αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τις αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος σε σκόνη.

Η συνολική εικόνα του Σεπτεμβρίου δείχνει ότι οι διεθνείς αγορές τροφίμων εξακολουθούν να επηρεάζονται σημαντικά από τις καιρικές συνθήκες, τις εξελίξεις στην παραγωγή και τα προβλήματα στις μεταφορές, με τις τιμές βασικών προϊόντων να κινούνται εκ νέου ανοδικά.

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