Θάνατος Μαζωνάκη – Σοκάρει η απολογία της γιατρού: «Και στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια θα κάναμε»

Τη νομιμότητα όλων των ενεργειών της, ακολουθώντας όλα τα πρωτόκολλα, υπερασπίστηκε η κατηγορούμενη γιατρός για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ακόμα και όταν βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, ενώ σε λίγη ώρα θα κρινόταν η προσωπική της ελευθερία και η περαιτέρω ποινική μεταχείριση της ίδιας και του συζύγου της, οι οποίοι με απόφαση της Δικαιοσύνης είναι προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Μέσα σε 18 σελίδες η κατηγορούμενη γιατρός επιχείρησε να υπερασπιστεί όλες τις ενέργειές της, αρνούμενη ουσιαστικά την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Αβεβαιότητα δηλώνει και για την αιτία της ανακοπής του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συνόδευσε τον ασθενή στο νοσοκομείο, εκείνη απάντησε, ότι ανέβηκε στο ασθενοφόρο, αλλά η διασώστρια της είπε να κατέβει γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.

Στη συνέχεια μάλιστα, όπως προκύπτει από την απολογία της, επιχειρώντας να δώσει εξήγηση για την αιτία της ανακοπής, βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο την χρήση των ναρκωτικών. Όσον αφορά τη διαγραφή κρίσιμων αρχείων από το iCloud, δήλωσε άγνοια ισχυριζόμενη ότι δεν ασχολείται με ζητήματα που αφορούν τη γραμματεία.

Συγκεκριμένα στην απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός υποστήριξε : «Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον συζυγό μου. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στην νοσηλευτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη με 3 ml προς 1ο και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον Ηλία. Δεν είδα ποια νοσηλεύτρια ήρθε. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στην χειρουργική, συνεπώς ήξερα πως να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο. Την αδρεναλίνη την διαθέτουμε στο ιατρείο. (…) Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε. ΚΑΡΠΑ Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό».

Τα ίδια βήματα θα ακολουθούσαμε και μέσα στο νοσοκομείο

«Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται, καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ» ανέφερε.

Ερώτηση: Πως θεωρείτε ότι έπαθε ανακοπή ο Μαζωνάκης;

Απάντηση: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό με βεβαιότητα. Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχει όμως μία παθολογία, η ασταθής στηθάγχη , η οποία συνδέεται με τη χρήση κοκαίνης, και θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης.

Ερώτηση: Γιατί δεν λειτουργούσε ο απινιδωτής;

Απάντηση: Έβαλα σε λειτουργία τον απινιδωτή και έδειχνε ασυστολία. Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του Ελπίς. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή.

Ερώτηση: Γιατί δεν πήγε κάποιος μαζί με το ασθενοφόρο;

Απάντηση: Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια., Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος.

Ερώτηση: Γιατί διεγράφησαν τα ραντεβού από το iCloud;

Απάντηση: Δεν ασχολούμαι καθόλου με τα γραμματειακά.

Η απολογία του προφυλακισμένου γιατρού

Ο 58χρονος γιατρός περιγράφοντας το συνέβη στο ιατρείο μετά τη ραγδαία επιδείνωση που είχε υποστεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέρει ότι ξεκίνησε αμέσως ΚΑΡΠΑ αμέσως μόλις ενημερώθηκε, στις 16:15 και υποστήριξε πως δεν χρησιμοποίησαν τον απινιδωτή γιατί ο ασθενής έδειχνε ήδη ασυστολία.

«Έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε 1 ml αδρεναλίνης από την κυρία… παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κυρία … δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ, βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα τέσσερα με πέντε λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση, από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο. Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα.

Το ιατρείο της κυρίας … διέθετε ανίδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος INUS. Δεν το είχαμε συζητήσει με τη σύζυγό μου. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία, δεν τον χρησιμοποιήσαμε.

(…) Δεν ερωτήθηκα για να ακολουθήσω με το ασθενοφόρο. Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της κυρίας … λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελέγξει και η κυρίαα … Οι διασώστες αποχώρησαν στις τέσσερις και σαράντα.

Ερωτηθείς γιατί δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο ανέφερε: «Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή, για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η κυρία … είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του “Ελπίς”. Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες, συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε πληροφορία».

Για τα μηχανήματα του ιατρείου αναφέρει ότι η σύζυγος του: «Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα απόλυτα εντός ενδείξεων, οn label. Tο μηχάνημα της κυρία … ανήκει σε μια οριακή κατηγορία, η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό ορό πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ. Δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον ΕΟΦ. Εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα, που δεν επιτρέπει την λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει, ότι σε αυτή την χώρα δεν γίνεται να το εμπορευτεί. Η κυρία … το προμηθεύτηκε, γιατί θεώρησε ότι η αξία του μηχανήματος, σε ένα πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης με εχέγγυα τους ελέγχους, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, την γνωστοποίηση στον Ι.ΣΑ., είναι απολύτως καλυμμένη για τη τρήση του».

Ο ίδιος στην αρχή της απολογίας του εμφανίστηκε μάλιστα ως συκοφαντούμενος. «Συκοφαντούμαι, υβρίζομαι, προπηλακίζομαι, κονιορτοποιείται ο προσωπικός μου βίος. Τα παιδιά μου εκτίθενται και κακοποιούνται ψυχολογικά. Ο πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείο Υγείας με χαρακτηρίζει απατεώνα. Ο Ι.Σ.Α. με τιμωρεί, πριν ακόμη ξεκινήσει καν η διαδικασία με εξάμηνη παύση της λειτουργίας του ιατρείου μου και χρηματικό πρόστιμο. Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμαι σαν κοινός εγκληματίας, χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργηματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα, σε μία τουλάχιστον ελληνική πρώτη για έναν επιστήμονα – ιατρό και μέλος αυτής της κοινωνίας, οικογενειάρχη και πατέρα».

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