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ΚΡΗΤΗ

ΔΕΥΑΗ : Εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στις οδούς Καποδιστρίου, Γ. Παπανδρέου και λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως

ΔΕΥΑΗ ΕΡΓΑ
clock 19:25 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου σε οδούς του Ηρακλείου οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης, στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου. Το έργο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών.

Ειδικότερα, από την Δευτέρα 5/10/2026 και για περίπου μία εβδομάδα θα γίνονται εργασίες:

•    Στην οδό Καποδιστρίου από την συμβολή της με την Λεωφόρο Κνωσού  έως την Λεωφόρο Δημοκρατίας.

•    Στην Λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως (κάθοδος) από την συμβολή της με την Μάξιμου Μαργουνίου έως την Ιτάνου.

•    Στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου από την συμβολή της με την Λεωφόρο Δημοκρατίας έως την Λεωφόρο Κνωσού. 

Η ΔΕΥΑΗ ζητάει την κατανόηση των δημοτών για τις απαραίτητες εργασίες.

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