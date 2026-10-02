Τραμπ: Η Ευρώπη απελευθερώνει τεράστιο μέρος των αποθεμάτων ντίζελ – 100 εκατ. βαρέλια στην αγορά η G7

Σε συντονισμένη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ προχωρούν οι χώρες της G7, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές των καυσίμων και τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι χώρες της G7 συμφώνησαν να διαθέσουν συνολικά 100 εκατ. βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες, με τη διαδικασία να ξεκινά άμεσα. Η εφαρμογή του μέτρου θα συντονιστεί μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), ενώ σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ντίζελ αναμένεται να διατεθεί ήδη μέσα στις πρώτες 20 ημέρες.



Την απόφαση ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G7. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να ενισχυθεί η προσφορά και να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές των καυσίμων.

Τραμπ: «Η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει τα αποθέματά της»



Λίγο νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι η Ευρώπη συμφώνησε να διαθέσει «τεράστιο μέρος» των στρατηγικών αποθεμάτων της σε ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε ασκήσει έντονες πιέσεις προς τις ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες ημέρες, ζητώντας την απελευθέρωση αποθεμάτων καυσίμων, ενώ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ εάν δεν υπάρξει αντίστοιχη κίνηση από την Ευρώπη.





Χωρίς περιορισμούς στις εξαγωγές μεταξύ των χωρών της G7



Παράλληλα, οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν να μην επιβληθούν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων μεταξύ των χωρών της ομάδας.

Στην κοινή ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη συντονισμένης δράσης για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη σταθεροποίηση των αγορών. Η G7 καλεί επίσης τους παραγωγούς να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις πιέσεις στην αγορά.



Πτώση της τιμής του πετρελαίου



Οι ανακοινώσεις επηρέασαν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα στα οποία είχε βρεθεί κατά το άνοιγμα της συνεδρίασης, ενώ οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην προοπτική ενίσχυσης της προσφοράς.

Η απελευθέρωση των αποθεμάτων έρχεται σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στην αγορά ενέργειας, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές να επηρεάζουν την προσφορά και τις τιμές.

Στο επίκεντρο το Στενό του Ορμούζ

Παρά την απόφαση της G7, η αβεβαιότητα στην ενεργειακή αγορά παραμένει. Στην κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες της ομάδας ζητούν την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου και ενεργειακών προϊόντων παγκοσμίως.



Παράλληλα, η G7 ζήτησε από τον IEA να παρακολουθεί την εφαρμογή των μέτρων και να καταθέσει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητά τους, καθώς και προτάσεις για την αναπλήρωση των στρατηγικών αποθεμάτων.

Η κίνηση των επτά ισχυρών οικονομιών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συντονισμένες παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας, με βασικό ζητούμενο την αύξηση της διαθέσιμης προσφοράς και τον περιορισμό των πιέσεων στις τιμές πετρελαίου και ντίζελ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο χαμένος αδελφός πριν από 23 χρόνια και η συγκινητική επανένωση