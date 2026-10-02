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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Βυθίστηκαν στη λάσπη τα Ζωνιανά - Στους δρόμους Πυροσβεστική και Δήμος

Ζωνιανά
clock 18:35 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη, με τα Ζωνιανά Μυλοποτάμου να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων.

Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο χείμαρρος της περιοχής υπερχείλισε εκ νέου, με μεγάλες ποσότητες νερού και λάσπης να κατακλύζουν δρόμους, αυλές και κατοικίες. Οι κάτοικοι προσπαθούν να προστατεύσουν τις περιουσίες τους, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Στις 16:29 ενεργοποιήθηκε το 112 για την ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, με σύσταση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ζωνιανά

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί πλημμυρισμένα σπίτια και καταστήματα. Στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μηχανήματα του Δήμου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών.

Οι Αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και υπάρχει κίνδυνος για νέα πλημμυρικά επεισόδια.

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