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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ξανά στο έλεος της κακοκαιρίας τα Ζωνιανά – Υπερχείλισε ο χείμαρρος, ήχησε το 112 για τον Μυλοπόταμο

Ρέθυμνο
clock 16:40 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύσκολη παραμένει η κατάσταση στα Ζωνιανά, όπου η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί εκ νέου προβλήματα, μόλις μία ημέρα μετά τα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Ο μεγάλος όγκος νερού έχει οδηγήσει σε υπερχείλιση του χειμάρρου, με τους κατοίκους να παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς το χωριό έχει ήδη υποστεί σημαντικές ζημιές από το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας. Λασπόνερα και φερτά υλικά είχαν εισέλθει σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Η ανησυχία παραμένει έντονη, καθώς η κακοκαιρία δεν έχει υποχωρήσει. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στην Κρήτη έως την Κυριακή, με τα εντονότερα φαινόμενα να προβλέπονται από το απόγευμα της Παρασκευής και κυρίως το Σάββατο.

Στο μεταξύ, ήχησε ξανά το 112 για τον Δήμο Μυλοποτάμου ενημερώνοντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις.

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Ζωνιανα Δημος Μυλοποταμου
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