Κρήτη: Σε Red Code η Πολιτική Προστασία – Σε ισχύ απαγορεύσεις σε φαράγγια και μονοπάτια

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Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς το νησί παραμένει σε επίπεδο κόκκινης προειδοποίησης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, αναμένονται σήμερα και κυρίως το Σάββατο.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως φαράγγια, φυσιολατρικά μονοπάτια, ορειβατικές και περιπατητικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένου του Ε4, καθώς και σε λοιπά οικοσυστήματα με έντονο ανάγλυφο.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Παράλληλα, συνιστάται η εξέταση αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση

Η Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, καθώς, σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10-2026), με κύρια χαρακτηριστικά:

α) τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες

β) τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους

Σύμφωνα με Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας:

· φαράγγια (εποπτευόμενα και μη)

· φυσιολατρικά μονοπάτια

· περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη)

· λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο

Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Συνοπτικά:

ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ - ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

Σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ή ρέματα και χειμάρρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων.

ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ

Όταν εκδηλώνονται θυελλώδεις άνεμοι αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και στην ύπαιθρο.

Δείτε κρίσιμες πληροφορίες για την ασφάλειά σας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias

όπως και στο CivilCrete Τάλως App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crete.civilcrete

https://apps.apple.com/gr/app/civilcrete-talos/id6444251726

Τηλέφωνα Έκτακτης Ανάγκης:

112 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

199 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

100 ΕΛΑΣ

108 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

166 ΕΚΑΒ

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