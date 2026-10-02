Καλοριφέρ: Καθαρίστε το εύκολα με το πιστολάκι των μαλλιών

Πριν ανοίξουμε τη θέρμανση για τον χειμώνα, καλό είναι να καθαρίσουμε καλά τα καλοριφέρ, καθώς στο εσωτερικό τους και ανάμεσα στα μεταλλικά πτερύγια συγκεντρώνεται αρκετή σκόνη και αλλεργιογόνα. Όταν το σώμα λειτουργεί, μέρος αυτών μπορεί να διασκορπιστεί στον χώρο, προκαλώντας ερεθισμό ή ενόχληση κυρίως σε άτομα με αλλεργίες και άσθμα.

Ένας απλός τρόπος για να απομακρύνετε τη σκόνη από τα δύσκολα σημεία είναι το πιστολάκι μαλλιών. Με το καλοριφέρ εντελώς κρύο, τοποθετήστε μια πετσέτα στο πάτωμα και, αν θέλετε, ένα ή δύο ταψιά με λίγο νερό πάνω της. Ρυθμίστε το πιστολάκι στη δυνατή ένταση και φυσήξτε από το πάνω μέρος προς τα κάτω, ώστε η σκόνη να πέσει στην πετσέτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να περάσετε τα σημεία με ένα ξεσκονιστήρι μικροϊνών.

Για πιο σχολαστικό καθάρισμα, χρησιμοποιήστε πρώτα ηλεκτρική σκούπα με μαλακή βούρτσα στην εξωτερική επιφάνεια και λεπτό ακροφύσιο στα στενά σημεία. Μια μακριά, εύκαμπτη βούρτσα μπορεί να βοηθήσει στο εσωτερικό, ενώ τα αφαιρούμενα καλύμματα καθαρίζονται ξεχωριστά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τέλος, σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών και καθαρίστε καλά το δάπεδο και τον τοίχο γύρω από το καλοριφέρ.

Ένας τέτοιος καθαρισμός πριν από την έναρξη της θέρμανσης βοηθά να περιοριστεί η συσσωρευμένη σκόνη και να λειτουργούν τα θερμαντικά σώματα πιο αποτελεσματικά.

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