Χαλανδρίτσα: Στην τελική ευθεία το μεγάλο project του αυτοκινητοδρομίου – Προχωρούν οι μετοχικές μεταβιβάσεις

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Σε μια νέα και κρίσιμη φάση περνά το εμβληματικό έργο κατασκευής του σύγχρονου αυτοκινητόδρομου στη Χαλανδρίτσα, καθώς τρεις μήνες μετά τις σχετικές ανακοινώσεις, προχωρούν με γοργούς κωδικούς οι διαδικασίες για τη μεταβίβαση του μετοχικού ελέγχου.

Το project, το οποίο παρέμενε στα χαρτιά για δεκαετίες, επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο τον περασμένο Ιούνιο, όταν ο επιχειρηματίας Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε από την Πάτρα τις πρώτες υπογραφές για την αξιοποίηση της έκτασης, με στόχο τη δημιουργία μιας πίστας διεθνών προδιαγραφών.

Προχωρούν οι μετοχικές μεταβιβάσεις από τους φορείς

Πλέον, η υπόθεση έχει προχωρήσει σε πρακτικό επίπεδο, με την κατάθεση συγκεκριμένης οικονομικής πρότασης ύψους 4,14 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του ενεργού 85% του μετοχικού κεφαλαίου της «Αυτοκινητοδρόμιο Πάτρας Α.Ε.». Το υπόλοιπο ποσοστό συνδέεται με παλαιούς μετόχους και εκκρεμότητες, όπως κληρονομικές υποθέσεις.Ταξιδιωτικοί οδηγοί και οδοιπορικά

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι θεσμικοί μέτοχοι άναψαν το «πράσινο φως»: Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας ενέκρινε την έκθεση αποτίμησης και τη διάθεση των 8.921 μετοχών που κατέχει η Περιφέρεια (στα 23,45 ευρώ ανά μετοχή).

Στις 16 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερυμάνθου έδωσε ομόφωνα θετική γνωμοδότηση για τη μεταβίβαση των δικών του μετοχών.

Σύμφωνα με το patrapress.gr, η διαδικασία εμπλέκονται επίσης ο Δήμος Πατρέων, η ΠΕΔ, το Επιμελητήριο Αχαΐας και άλλοι φορείς, με κύριο μέλημα των τοπικών αρχών η συμφωνία να συνδεθεί άμεσα με την πραγματική υλοποίηση της επένδυσης.

Η έκταση στη θέση «Ρέντες» της Χαλανδρίτσας εκτείνεται σε περίπου 1.200 στρέμματα. Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του επενδυτή, το συνολικό ύψος των επενδύσεων ενδέχεται να προσεγγίσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, με στόχο την ολοκλήρωση και παράδοση του αυτοκινητοδρομίου έως την άνοιξη του 2029.

Εφόσον η επένδυση ολοκληρωθεί, η Δυτική Ελλάδα θα αποκτήσει ένα πρότυπο κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού, ικανό να φιλοξενήσει αγώνες, δοκιμές και εκδηλώσεις (motorsport), συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες υποδομές της χώρας.

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