Εκοιμήθη ο Γέροντας Ιουστίνος: Ο φύλακας - άγγελος του Φρέατος του Ιακώβ

Εκοιμήθη εν Κυρίω την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, σε ηλικία 85 ετών, ο Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Ιουστίνος Μάμαλος, ανακαινιστής του Ιερού Προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ και κτίτορας του Ιερού Ναού της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, στη Νεάπολη (Νάμπλους) της Σαμάρειας, όπως ανακοινώνει με βαθύτατη θλίψη το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.



Ο μακαριστός Γέροντας Ιουστίνος νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας», όπου εκοιμήθη έπειτα από μακρά ασθένεια.

Η ζωή και η πολυετής διακονία του εκλιπόντος συνδέθηκαν άρρηκτα με την εκ βάθρων ανακαίνιση και ανάδειξη της Ιεράς Μονής Φρέατος του Ιακώβ.

Με βαθιά πίστη και θερμή αγάπη προς την Αγία Σιών, Μητέρα των Εκκλησιών, και τα Πανάγια Προσκυνήματα, αφιέρωσε τις δυνάμεις, τους κόπους και μεγάλο μέρος της ζωής του στην ανακαίνιση, την ευπρέπεια και τη διαφύλαξη της Ιεράς Μονής, αφήνοντας πολύτιμη παρακαταθήκη και ένα σημαντικό έργο, το οποίο θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη της προσφοράς του.

Υπηρέτησε το µοναστήρι όλα τα χρόνια που έζησε εκεί, δεχόμενος εκατοντάδες επιθέσεις µε πέτρες, ρουκέτες και βόµβες. Είχαν γίνει περισσότερες από 30 απόπειρες δολοφονίας εναντίον του και µόνο τα τελευταία χρόνια η πόρτα του προσκυνήµατος φέρει περισσότερες από 50 τρύπες από πυροβολισµούς και θραύσµατα χειροβοµβίδων. Το Φρέαρ του Ιακώβ έχει ιστορία 4.000 ετών και ο µεγαλοπρεπής σήµερα ναός αποτελεί θαυµαστό έργο του μακαριστού Γέροντα, ο οποίος έφτασε στους Αγίους Τόπους το 1961 και αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτή την ιερή αποστολή.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Αγιοταφίτικη Αδελφότητα, με συγκίνηση, προπέμπουν τον εν Κυρίω κεκοιμημένο, δεόμενοι όπως ο Κύριος αναπαύσει την ψυχή του «ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων», όπου «οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

Ήδη εξετάζονται οι απαραίτητες διαδικασίες, ώστε το σκήνωμα του μακαριστού να επιστρέψει στην Αγία Γη, προκειμένου να τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και ο ενταφιασμός του.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κάνει γνωστό ότι θα εκδώσει νεότερο ανακοινωθέν σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο της Εξοδίου Ακολουθίας και τον ενταφιασμό του μακαριστού Γέροντα Ιουστίνου.

Αιωνία αυτού η μνήμη!

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Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Αρχιγραμματείας του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων:



«Μετὰ βαθυτάτης θλίψεως ἀνακοινοῦται ἡ ἐν Κυρίῳ κοίμησις, τήν σήμερον, ἡμέραν Πέμπτην, 18ην Σεπτεμβρίου /1ην Ὀκτωβρίου 2026, κατόπιν μακρᾶς ἀσθενείας, τοῦ Ἁγιοταφίτου Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Μάμαλου, ἀνακαινιστοῦ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Φρέατος του Ἰακώβ καί κτίτορος τοῦ ἐν αὐτῶ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἐν Νεαπόλει (Νάμπλους) τῆς Σαμαρείας, τοῦ ὁποίου ἡ ζωὴ καὶ ἡ πολυετὴς διακονία συνεδέθησαν ἀρρήκτως μέ τὴν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισιν καὶ ἀνάδειξιν τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς.

Ὁ μακαριστός, ἐμφορούμενος ὑπὸ βαθείας πίστεως καὶ θερμῆς ἀγάπης πρὸς τὴν Ἁγίαν Σιών μητέρα τῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τὰ Πανάγια Προσκυνήματα, ἀφιέρωσε δυνάμεις, κόπους καὶ μέγα μέρος τῆς ζωῆς αὐτοῦ εἰς τὴν ἀνακαίνισιν, εὐπρέπειαν καὶ διαφύλαξιν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς, καταλείπων πολύτιμον παρακαταθήκην καὶ ἔργον, τὸ ὁποῖον θά διατηρῇ ζῶσαν τὴν μνήμην τῆς προσφορᾶς του.

Τὸ Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων καὶ ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης μετὰ συγκινήσεως προπέμπουν τὸν ἐν Κυρίῳ κεκοιμημένον, δεόμενοι ὅπως ὁ Κύριος ἀναπαύσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ «ἐν χώρᾳ ζώντων, ἐν σκηναῖς δικαίων», ἔνθα «οὐκ ἔστι πόνος, οὐ λύπη, οὐ στεναγμός, ἀλλὰ ζωὴ ἀτελεύτητος».

Ἤδη ἐξετάζονται αἱ ἀπαιτούμεναι διαδικασίαι, ὅπως τὸ σκήνωμα τοῦ μακαριστοῦ ἐπιστρέψῃ εἰς τὴν Ἁγίαν Γῆν πρὸς τέλεσιν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας καὶ τοῦ ἐνταφιασμοῦ αὐτοῦ.

Ὁ τόπος καὶ ὁ χρόνος τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας θά γνωστοποιηθοῦν διὰ νεωτέρας ἀνακοινώσεως.

Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!»

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