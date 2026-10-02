ΠΑΡ.02 Οκτ 2026 09:14
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Επέστρεψε στο λιμάνι το πλοίο... λόγω εμπλοκής

λιμάνι Ηρακλείου
clock 07:33 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/1) στο λιμάνι του Ηρακλείου με το «EUROCHAMPION JET», όταν κάβος μπλέχτηκε στον δεξιό εξωτερικό υδροπροωθητήρα του πλοίου, την ώρα που πραγματοποιούσε χειρισμούς για τον απόπλου.

Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμούς τη Θήρα, τη Νάξο, την Πάρο, τη Μύκονο, τη Σύρο και τον Πειραιά, μεταφέροντας 789 επιβάτες και τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Το πλοίο επέστρεψε και προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι, ενώ επιβάτες και οχήματα αποβιβάστηκαν κανονικά. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο σημείο πήγε αδειοδοτημένος δύτης, ο οποίος διαπίστωσε την εμπλοκή του κάβου και ξεκίνησε τη διαδικασία απομάκρυνσής του, ενώ πραγματοποιήθηκε και ο προβλεπόμενος τεχνικός έλεγχος από επιθεωρητή της Λιμενικής Αρχής.

Μετά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης, το πλοίο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τους πλόες του, υπό τους όρους που έθεσε ο νηογνώμονας.

Ωστόσο, το χθεσινο δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Λιμάνι Ηρακλείου Πλοίο
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis