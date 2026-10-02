Ηράκλειο: Επέστρεψε στο λιμάνι το πλοίο... λόγω εμπλοκής

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Πρόβλημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/1) στο λιμάνι του Ηρακλείου με το «EUROCHAMPION JET», όταν κάβος μπλέχτηκε στον δεξιό εξωτερικό υδροπροωθητήρα του πλοίου, την ώρα που πραγματοποιούσε χειρισμούς για τον απόπλου.

Το πλοίο επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμούς τη Θήρα, τη Νάξο, την Πάρο, τη Μύκονο, τη Σύρο και τον Πειραιά, μεταφέροντας 789 επιβάτες και τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Το πλοίο επέστρεψε και προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι, ενώ επιβάτες και οχήματα αποβιβάστηκαν κανονικά. Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε καταγράφηκε θαλάσσια ρύπανση.

Στο σημείο πήγε αδειοδοτημένος δύτης, ο οποίος διαπίστωσε την εμπλοκή του κάβου και ξεκίνησε τη διαδικασία απομάκρυνσής του, ενώ πραγματοποιήθηκε και ο προβλεπόμενος τεχνικός έλεγχος από επιθεωρητή της Λιμενικής Αρχής.

Μετά την προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης, το πλοίο μπορεί να συνεχίσει κανονικά τους πλόες του, υπό τους όρους που έθεσε ο νηογνώμονας.

Ωστόσο, το χθεσινο δρομολόγιο δεν πραγματοποιήθηκε.

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