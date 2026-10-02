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ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση: 32χρονος εισέβαλε με βαριοπούλα και μαχαίρωσε την πρώην του και τον σύντροφό της

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΝΥΧΤΑ
clock 07:13 | 02/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην περιοχή του Λαυρίου Αττικής, ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (1/10) προς Παρασκευή (2/10), όταν ένας 32χρονος Ρουμάνος, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του σπάζοντας με βαριοπούλα το τζάμι.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε στην 32χρονη γυναίκα και στον 33χρονο νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους με μαχαίρι, αφού πρώτα καυγάδισε και με τους δύο. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας καθώς έφεραν σοβαρά τραύματα.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, μέσα στην οικία βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του 32χρονου Ρουμάνου και της πρώην συντρόφου του, ηλικίας 2 και 3 ετών, αντίστοιχα. Τα δύο παιδιά, που ξύπνησαν από τον καυγά και όσα ακολούθως διαδραματίστηκαν μπροστά στα μάτια τους, απομακρύνθηκαν έντρομα και σοκαρισμένα από το σπίτι.

Ο 32χρονος δράστης προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, όπου και συνελήφθη.

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