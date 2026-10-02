Τι θα φάμε σήμερα; Μπουκίτσες σολομού με μπρόκολο και παρμεζάνα

Υλικά



600 γρ. σολομό



4 κ.σ. ελαιόλαδο



1/2 φλ. τσαγιού τριμμένη παρμεζάνα



1 κ.γ. σκόρδο σε σκόνη



1 κ.γ. πάπρικα



1/4 κ.γ. αλάτι



1/4 κ.γ. πιπέρι







Εκτέλεση



Κόψτε τον σολομό σε κομμάτια και τοποθετήστε τα σε ένα μπολ. Προσθέστε το ελαιόλαδο και ανακατέψτε καλά, ώστε να καλυφθούν όλα τα κομμάτια.



Ρίξτε την τριμμένη παρμεζάνα, το σκόρδο σε σκόνη, την πάπρικα, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατέψτε απαλά μέχρι το μείγμα της παρμεζάνας και των μπαχαρικών να καλύψει ομοιόμορφα τον σολομό.



Μεταφέρετε τις μπουκιές στο air fryer και ψήστε στους 180°C για 10 λεπτά, μέχρι να αποκτήσουν όμορφο, χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή κρούστα.



Παράλληλα, βράστε το μπρόκολο για 6 λεπτά.



Σερβίρετε τις τραγανές μπουκιές σολομού και συνοδεύστε τις με το βραστό μπρόκολο.

Πηγή: newsbeast.gr

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