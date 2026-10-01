Η ΕE επιβεβαιώνει τα αιτήματα από Ελλάδα και Ιταλία: Έως 0,6% του ΑΕΠ η δημοσιονομική ευελιξία για την ενέργεια

Την παραλαβή των επιστολών του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, με τις οποίες ζητούν μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, απέναντι στην άνοδο του ενεργειακού κόστους, επιβεβαίωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα οικονομίας, Μπάλας Ουζβάρι.

Ο Μπ. Ουζβάρι ανέφερε ότι «η Επιτροπή έχει ήδη θέσει στο τραπέζι», από τις αρχές του καλοκαιριού, μια πρωτοβουλία για την επέκταση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, η οποία αρχικά αφορούσε τις αμυντικές δαπάνες, και στον τομέα της ενέργειας, «προκειμένου να δοθεί δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για τη λήψη μέτρων ως αντίδραση στην ενεργειακή κρίση που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή». Η πρωτοβουλία αυτή, δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποκλίνουν από την πορεία των καθαρών δαπανών τους έως και κατά 0,6% του ΑΕΠ συνολικά, για την περίοδο 2026 - 2028.

Επίσης ανέφερε ότι η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής λάβει αίτημα ενεργοποίησης από δύο κράτη-μέλη, την Ελλάδα και την Ιταλία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χρήση της ευελιξίας αυτής δεν μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της δημοσιονομικής πειθαρχίας. «Έχουμε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο εδώ. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται η δημοσιονομική βιωσιμότητα» και να τηρούνται οι στόχοι που έχουν συμφωνηθεί στα μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά-διαρθρωτικά σχέδια, σημείωσε. «Η πόρτα είναι ανοιχτή για τα κράτη-μέλη να υποβάλουν αίτημα για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής, είτε για την άμυνα είτε για την ενέργεια», δήλωσε ο Μπ. Ουζβάρι, διευκρινίζοντας πάντως ότι αυτό «δεν μπορεί να γίνει εις βάρος μιας συνολικής δέσμευσης στη δημοσιονομική πειθαρχία».

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος της Επιτροπής, Πάολα Πίνιο, ανέφερε ότι ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες, η Επιτροπή αναμένει «συνεισφορές, ιδέες και προτάσεις» από τα κράτη-μέλη, ενώ οι σχετικές συζητήσεις θα συνεχιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης

Bloomberg: Η επιστολή Μητσοτάκη στη φον ντερ Λάιεν για το ενεργειακό -Τι ζητά η Ελλάδα από την ΕΕ

Πτήση flydubai: Έρευνα των Εμιράτων για το περιστατικό – Τιμή στους τέσσερις Ισραηλινούς που απέτρεψαν την τραγωδία