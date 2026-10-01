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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν με κάνναβη στην είσοδο νηπιαγωγείου - Δύο συλλήψεις

χειροπέδες
clock 21:35 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με μικροποσότητες κάνναβης στην κατοχή τους βρέθηκαν, χθες το βράδυ, στην είσοδο νηπιαγωγείου στο δήμο Νεάπολης - Συκεών στη Θεσσαλονίκη, δύο άνδρες, ηλικίας 36 και 19 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 36χρονος κατείχε δύο συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,25 γραμμαρίων, ενώ ο 19χρονος, μόλις αντιλήφθηκε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος, πέταξε δύο συσκευασίες κάνναβης, βάρους 2,55 γραμμαρίων.

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για άτομα που συχνάζουν, κυρίως κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, σε σχολικά συγκροτήματα της περιοχής και φέρονται να διακινούν ή να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Γι' αυτόν τον λόγο είχε συσταθεί ειδική ομάδα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, υπηρεσία που έκανε και τις δύο παραπάνω συλλήψεις.

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