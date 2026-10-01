Γιώργος Φλωρίδης: «Ζητούν να παραιτηθώ εγώ που συνέβαλα να αποκαλυφθεί η συνωμοσία»

Για «πολιτική συνωμοσία» έκανε λόγο μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Τεμπών. «Έκανα μια σκληρή αντιπαράθεση απέναντι στις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίοι οργάνωσαν μια συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψέμα, προκειμένου να πληγεί η κυβέρνηση. Ο κόσμος πίστευε με όλα αυτά πως κάτι φοβερό έχει γίνει και υπήρχε αυτή η φοβερή λέξη «συγκάλυψη» είπε μεταξύ άλλων, ενώ επισήμανε: «Ζητούν να παραιτηθώ εγώ που συνέβαλα με άλλους να αποκαλυφθεί η συνωμοσία. Οι συνωμότες, ζητούν να παραιτηθώ εγώ που τους αποκάλυψα μαζί με άλλους και όχι αυτοί να ζητήσουν συγγνώμη για όλη αυτή τη συνωμοσία η οποία εξαπλώθηκε».

Για το αίτημα της αντιπολίτευσης να παραιτηθεί επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη «μπάζωμα», ο κ. Φλωρίδης απάντησε πως «η φράση μου ήταν για τους πολιτικούς. Πώς μέσα σε αυτό το θολό τοπίο όσοι χρησιμοποιούν τη λέξη μπάζωμα, είναι για τα μπάζα. Και τι κάνανε; Αφαιρέσανε αυτή τη φράση κατευθείαν μόλις την είπα στη Βουλή. Πρακτικά, ήρθανε και μου λένε "α, επιτίθεσαι στους συγγενείς". Παιδιά, λέω, οι συγγενείς είναι πολιτικοί; Ή κανένας άνθρωπος απ' έξω είναι πολιτικός; Ή κανένας δημοσιογράφος;», ενώ επέμεινε πως δεν θα έπαιρνε πίσω τη φράση αυτή. «Δεν θα άλλαζα κάτι», είπε.

Ο κ. Φλωρίδης λέγοντας πως «είχαμε αυτή τη φοβερή τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα. Και εκεί ανέλαβαν οι αρχές της χώρας, όλες, να διερευνήσουν τα αίτια που προκάλεσαν αυτή τη φοβερή τραγωδία. Δίπλα από την υπόθεση αυτή, στήθηκε μια πολιτική συνωμοσία, οργανωμένη, βοηθούμενη από το εξωτερικό».

Για την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και άλλων 4 ατόμων στο ειδικό δικαστήριο κατηγορούμενοι για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, ο κ. Φλωρίδης είπε πως «το βούλευμα δεν αναφέρει ποια στοιχεία χάθηκαν».

Στην αναφορά του βουλεύματος πως αποστερήθηκαν οι συγγενείς κρίσιμο αποδεικτικό υλικό, ο υπουργός σχολίασε: «Υπάρχει αναφορά στο τι αποστερήθηκαν; Και εγώ μπορώ να υποθέσω πως θα πέσει ένας μετεωρίτης στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη η δική μου στη δικαιοσύνη δεν είναι α λα καρτ, είναι διαρκής. Βασίζομαι στην ανάκριση που ολοκληρώθηκε και η οποία έχει δημοσιοποιηθεί. Στη δικογραφία υπάρχει το σύνολο των στοιχείων που μπορούσε να βρει μια έρευνα. Όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο στη διερεύνηση του δυστυχήματος, με βάση το ανακριτικό υλικό, έχουν εξεταστεί. Η παραπομπή είναι όχι επειδή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος έδωσε εντολή να γίνει κάτι, αλλά επειδή δεν φρόντισε να μη γίνει κάτι, διότι ενδεχομένως θα χανόντουσαν στοιχεία».

Σύμφωνα με το skai.gr για τη δίκη στο ειδικό δικαστήριο ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως «με βάση τις προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος η δίκη θα ξεκινήσει μέσα στο 2026». Για τον χρόνο ολοκλήρωσης της δίκης επισήμανε πως «δεν είναι προσδιορισμένο το τέλος υπό την έννοια ότι το δικαστήριο έχει να δει υλικό, μάρτυρες, να εξετάσει. Ο χρόνος εξαρτάται από όλους αυτούς που θα προσέλθουν και από τον αριθμό των δικηγόρων».

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