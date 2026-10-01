Κρήτη – Κακοκαιρία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ηράκλειο – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώθηκε, ότι λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και συγκεκριμένα:

-Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Χερσονήσου-Καστελίου με εκτροπή κίνησης των οχημάτων από την επαρχιακή οδό Ποταμιών-Ασκών-Λύττου

-Διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου Μαλάδων με εκτροπή κίνησης οχημάτων μέσω της οδού Μάνου Κατράκη

-Κλειστή ιρλανδική διάβαση στο ρέμα περιοχής Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου

Επίσης, ανακοινώθηκε ότι διακόπτεται η κυκλοφορία των οχημάτων και στην οδό Ευαρέστου περιοχή Τρεις Βαγιές - Ηράκλειο με εκτροπή οχημάτων μέσω των οδών Γιάννη Αθητάκη και Παμφύλου. Επισημαίνεται στους οδηγούς να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. «astynomia.gr», υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης θα ενημερώνει συνεχώς για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο και συστήνει στους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Διαβάστε επίσης

Πλημμύρες στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας και κλειστοί δρόμοι (εικόνες/βίντεο)

Ηράκλειο - κακοκαιρία: Πλημμύρισαν σπίτια και επιχειρήσεις (εικόνες/βίντεο)