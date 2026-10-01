"Βόμβα" ιδιωτικού χρέους - Εφθασε τα 421 δισ. ευρώ

Σε βραδυφλεγή βόμβα εξελίσσεται το ιδιωτικό χρέος, το οποίο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και προστίθεται στο "βουνό" δημοσίου χρέους, επιδεινώνοντας την εικόνα υπερχρέωσης που εμφανίζει η χώρα μας. Κατά το ήμισυ αποτελείται από οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία και μόνον το υπόλοιπο 1/2 προέρχεται από δάνεια.

Το συνολικό χρέος νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανήλθε σε 420,9 δισ. στη λήξη του δεύτερου φετινού τριμήνου, σημειώνοντας αύξηση 5,5% σε ετήσια βάση - ποσοστό που "μεταφράζεται" σε επιπλέον χρέη 22,1 δισ.ευρώ. Σύμφωνα με τους τρέχοντες υπολογισμούς, αντιπροσωπεύει 169% του ΑΕΠ.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται σε ανάλυση του ΙΟΒΕ που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Cepal και παρουσιάζει τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία και στο μέτωπο του χρέους.



Στην ανάλυση επισημαίνεται ότι η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους προέρχεται κυρίως από τη χρηματοπιστωτική επέκταση - που είναι γενικά θετική και συμβατή με την ανάκαμψη των επενδύσεων - και από την περαιτέρω συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές διαμορφώθηκαν σε 238,6 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 56,7% του συνολικού χρέους.. Οι οφειλές προς το Δημόσιο εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, αντιπροσωπεύοντας πάνω από τα 2/3 του συνόλου. Το συνολικό ποσό των δανειακών υποχρεώσεων αυξήθηκε σε €254,6 δισ. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προήλθε από επιχειρηματικά δάνεια.

Παράλληλα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων που διακρατούν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης εταιρειών υποχώρησε στο 28,4%. Οι εταιρείες διαχείρισης εξακολουθούν να διαχειρίζονται περισσότερο από το 90% του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων. δανείων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κακοκαιρία: Φούσκωσε ο Γεροπόταμος - Ορμητικά τα νερά (βίντεο)

Κρήτη - κακοκαιρία: Πλημμύρες, κλειστοί δρόμοι και ζημιές (βίντεο)



