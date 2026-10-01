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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Έρευνες για άνδρα που αγνοείται στις Καρίνες Ρεθύμνου

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clock 12:01 | 01/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για έναν ηλικιωμένο που αγνοείται στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένο 80 ετών, τα ίχνη του οποίου έχουν χαθεί από το βράδυ της Τετάρτης (30/9).

Στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικές δυνάμεις και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, οι οποίες εξετάζουν την ευρύτερη περιοχή σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο.

Την επιχείρηση δυσχεραίνουν σημαντικά οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

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Ρεθυμνο Αγνοούμενος
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