Τουρκία: Navtex για το «Ορούτς Ρέις» στην Ανατολική Μεσόγειο

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Επιστρέφει στην Ανατολική Μεσόγειο το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Oruc Reis», καθώς η Άγκυρα προχώρησε στην έκδοση νέας NAVTEX (0953/26) για τη διενέργεια υποθαλάσσιων ερευνών.

Στόχος των εργασιών είναι η προετοιμασία για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα της Κύπρου.

Η σχετική οδηγία εκδόθηκε από τον σταθμό της Αττάλειας και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 25 Οκτωβρίου.

Η δεσμευμένη θαλάσσια ζώνη ξεκινά από τα νότια παράλια της Τουρκίας (μεταξύ Αττάλειας και Μερσίνης) και εκτείνεται έως τις περιοχές νοτίως των κατεχομένων.

Στο πλαίσιο των επιστημονικών και υποθαλάσσιων ερευνών, το Oruc Reis θα πλαισιώνεται από τα συνοδευτικά πλοία «Denar Pathfinder», «Denar Echo» και «Kirici».

Η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Τουρκίας για την κατασκευή υποδομών ενεργειακής διασύνδεσης με το ψευδοκράτος, με τις παρούσες εργασίες να αποτελούν το προπαρασκευαστικό στάδιο για την πόντιση του αγωγού.

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