Κρήτη - κακοκαιρία: Ζευγάρι παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και τραυματίσηκε

Σοβαρά προβλήματα και μεγάλες ζημιές προκαλεί η κακοκαιρία στον ορεινό Μυλοπόταμο, με την περιοχή να βρίσκεται από νωρίς το πρωί σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Στα Λιβάδια, τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου, την ώρα που ένα ζευγάρι περνούσε από το σημείο με το αυτοκίνητό του. Το όχημα έπεσε στην κοίτη του ποταμού και οι δύο επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, όπως φαίνεται στη φωτογραφία που δημοσίευσε το goodnet.

Μεταφέρθηκαν στο ΠαΓΝΗ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στα Ζωνιανά, όπου ο μεγάλος όγκος νερού προκάλεσε υπερχείλιση του ποταμού, ενώ έχουν αναφερθεί πλημμυρικά φαινόμενα σε σπίτια και ανάγκες για αντλήσεις υδάτων. Σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου έχουν επίσης συσσωρευτεί φερτά υλικά, δυσκολεύοντας σημαντικά τις μετακινήσεις.

Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην Αξό, ενώ προσωρινά έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε σημεία του δρόμου Αξός – Ανώγεια. Παράλληλα, μηχανήματα του Δήμου Μυλοποτάμου και της Περιφέρειας επιχειρούν από νωρίς για την απομάκρυνση των υλικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση, με τα Ζωνιανά, τα Ανώγεια και την Αξό να έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, ενώ στα Ζωνιανά έχουν αναφερθεί και πτώσεις στύλων του δικτύου.

Ο δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος κάνει λόγο για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, επισημαίνοντας ότι ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου βρίσκεται επί ποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους, ρέματα και χειμάρρους και να αποφεύγουν σημεία όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις, πτώσεις βράχων ή υποχωρήσεις του οδοστρώματος.

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