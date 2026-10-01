Ηράκλειο: Η ερωτική αντιζηλία πίσω από τη διαπόμπευση - Μία 36χρονη αναζητά η αστυνομία

Μία 36χρονη γυναίκα αναζητείται από την αστυνομία για την πρωτοφανή υπόθεση δημόσιας διαπόμπευσης και στοχοποίησης μίας 52χρονης στο Ηράκλειο.

Η 36χρονη, μαζί με έναν άγνωστο, μέχρι στιγμής άνδρα, φέρονται να τοποθετούσαν σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή της Καινούργιας Πόρτας, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (29/9), κλειστούς φακέλους, οι οποίοι περιείχαν φωτογραφίες και πλήρη προσωπικά στοιχεία του θύματος, με υβριστικούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Η αλήθεια είναι ότι ο εφιάλτης της 52χρονης, που είδε την προσωπικότητά της να καταρρακώνεται, ξεκίνησε από τον περασμένο Ιούνιο, όταν η 36χρονη, φέρεται να έστελνε απρεπές υλικό, τόσο στο οικογενειακό, όσο και στο φιλικό και στο επαγγελματικό της περιβάλλον!

Ο λόγος; Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ερωτική αντιζηλία, χωρίς να έχουν γινει μέχρι στιγμής, περισσότερα στοιχεία γνωστά.

Η αστυνομία εξετάζει το οπτικό υλικό από την περιοχή της Καινούριας Πόρτας με την 36χρονη ... εν πλήρη δράσει, και είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθεί και ο άνδρας ο οποίος τη βοήθησε.

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