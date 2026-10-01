Λασίθι: Μεγάλες ζημιές στις καλλιέργειες από την έντονη βροχόπτωση

Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες προκαλεί η έντονη βροχόπτωση στο Οροπέδιο Λασιθίου, με μεγάλο όγκο νερού να καταστρέφει εκτάσεις με κηπευτικά και πατάτες, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς για την πορεία της φετινής σοδειάς.

Οι αγρότες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τον κίνδυνο σημαντικής απώλειας της παραγωγής τους, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα χωράφια έχουν δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού. Η έκταση των ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν καταστεί δυνατή η πληρέστερη εικόνα στις καλλιέργειες.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Καμινακίου, Κώστας Φουκαράκης και ανταποκριτής του ΕΛΓΑ μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη έκανε λόγο για εκτεταμένες καταστροφές σε πατάτες και κηπευτικά.

Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση κινητοποίηση του ΕΛΓΑ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν αυτοψίες και να καταγραφούν οι ζημιές, αλλά και να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την καταβολή αποζημιώσεων, την ώρα που η αγωνία μεγαλώνει για την τύχη της φετινής σοδειάς.

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