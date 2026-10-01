Ισχυρή κακοκαιρία στην Κρήτη – Ήχησε το 112, κλειστά σχολεία, προβλήματα σε διάφορες περιοχές

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός τις τελευταίες ώρες στην Κρήτη κάτι που θα συνεχίσει έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που πλήττουν κυρίως την Κρήτη.

Η ΓΓ Πολιτικής Προστασίας έθεσε το νησί σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός κυρίως στα Χανιά και Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Κλειστές οι σχολικές μονάδες σε Αγία Πελαγία και Φόδελε, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση κλειστά θα είναι για σήμερα και τα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Ακόμα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στον Οροπέδιο Λασιθίου.

Επίσης ο Δήμος Μαλεβιζίου απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αγίας Πελαγίας, της Λυγαριάς, του Μαδέ και του Παλαιοκάστρου να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν κάθε άσκοπη μετακίνηση, ιδιαίτερα κατά τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα μετακινήθηκαν από την Αθήνα πυροσβεστικές δυνάμεις και ειδικά οχήματα. Προβλήματα προκαλεί η έντονη βροχόπτωση σε περιοχές του Ηρακλείου, όπως οι Μεσαμπελιές, ο Προφήτης Ηλίας και η Παπαναστασίου, όπου η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην εθνική οδό Ηρακλείου - Μοιρών όπου βρέχει καταρρακτωδώς ενώ το νερό έχει μεταφέρει φερτά υλικά στο οδόστρωμα.

Οπως δήλωσε στο Ράδιο Κρήτη ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου έκλεισε ο περιφερειακός δρόμος που εφάπτεται του αεροδρομίου Καστελίου, ενώ ενώ αποφασίστηκε να κλείσει και ο δρόμος από Θραψανό προς Αποστόλους.

Την ίδια ώρα, στο Ρέθυμνο, η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες έχουν παρασυρθεί στύλοι στα Ζωνιανά όπου ο ποταμός κατέβασε φερτά υλικά με συνέπεια να κλείσουν και δρόμοι.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν στην Κρήτη, με τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Νωρίτερα το πρωί ήχησε και το 112 λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας προειδοποιώντας να αποφεύγονται οι μετακινήσεις κυρίως στην περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου.

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Μάλιστα, για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Κρήτης, μετακινούνται στο νησί πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αθήνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει δημοσιοποιηθεί, προς τα Χανιά μεταβαίνουν ομάδα ορμητικών υδάτων με λέμβους της 6ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα και λέμβος της 1ης ΕΜΑΚ , καθώς και ομάδα του Μηχανοκίνητου Ειδικού Τμήματος Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων, με αντλητικά συγκροτήματα.

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Οι δυνάμεις αυτές αποστέλλονται προληπτικά, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση πλημμυρών ή άλλων προβλημάτων που μπορεί να προκαλέσουν οι καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, τα φαινόμενα θα έχουν καθολικό χαρακτήρα, όμως η μεγαλύτερη ένταση και οι μεγαλύτεροι όγκοι νερού αναμένεται να πέσουν στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές της Κρήτης.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του φαινομένου:

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