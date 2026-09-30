Ηράκλειο: Φάρμακα στα σκουπίδια και ελλείψεις στα ράφια - Η πρωτοβουλία των φαρμακοποιών

Το πρόγραμμα «Φροντίζω τα Φάρμακά μου», σε συνεργασία με ενώσεις ασθενών υλοποιεί ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου με στόχο τη σωστή και ασφαλή διαχείριση των φαρμάκων από τους πολίτες.

Η πρωτοβουλία αφορά τόσο τη σωστή χρήση και φύλαξη των φαρμάκων στο σπίτι, όσο και τον έλεγχο των σκευασμάτων που υπάρχουν ήδη στα νοικοκυριά. Παράλληλα, οι πολίτες μπορούν να επιστρέφουν στο φαρμακείο φάρμακα που έχουν λήξει ή δεν χρειάζονται πλέον, χρησιμοποιώντας την ειδική σακούλα που διατίθεται για τον σκοπό αυτό.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη, ο γραμματέας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, Μιχάλης Σταματάκης, ανέφερε ότι μεγάλες ποσότητες φαρμάκων καταλήγουν στα σκουπίδια, επισημαίνοντας τους κινδύνους που δημιουργούνται για το περιβάλλον.

Όπως είπε, όταν τα φάρμακα απορρίπτονται στα κοινά απορρίμματα, οι δραστικές ουσίες μπορούν να καταλήξουν στον υδροφόρο ορίζοντα, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, από τις 188 ουσίες που έχουν εντοπιστεί, μόλις οι 9 απομακρύνονται μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων.

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(Ο Γραμματέας του ΦΣΗ, Μιχάλης Σταματάκης)

Ο κ. Σταματάκης αναφέρθηκε και στο διαχρονικό πρόβλημα των ελλείψεων στα φαρμακεία, λέγοντας ότι αυτή την περίοδο καταγράφονται ελλείψεις σε πολλές κατηγορίες φαρμάκων. Ιδιαίτερο πρόβλημα, όπως ανέφερε, προκύπτει όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο ούτε το γενόσημο που μπορεί να χορηγηθεί σε έναν ασθενή για τη συγκεκριμένη αγωγή του.

Ελλείψεις καταγράφονται, μεταξύ άλλων, σε αντιδιαβητικά φάρμακα και εισπνεόμενα σκευάσματα, ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις όπου οι φαρμακοποιοί δυσκολεύονται να βρουν ακόμη και παιδικά αντιβιοτικά και σιρόπια. Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Ηρακλείου υπενθυμίζει ότι η σωστή διαχείριση των φαρμάκων δεν αφορά μόνο την υγεία του ασθενούς, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Αναλυτικές οδηγίες για το τι κρατάμε, τι επιστρέφουμε και πώς φυλάμε σωστά τα φάρμακα στο σπίτι περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος.

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