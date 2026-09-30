Έκρυθμη κατάσταση στα Λιόσια: Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον ξυλοδαρμό της νηπιαγωγού – Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός

Tεταμένη παραμένη για δεύτερο 24ωρο η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε σχολείο στα Άνω Λιόσια, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο διαδίκτυο που καταγράφεται η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά μιας έμπειρης νηπιαγωγού απέναντι σε μικρούς μαθητές και ο ξυλοδαρμός της που ακολούθησε από τους γονείς μίας τετράχρονης.

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποιήθηκε αποτυπώνεται η στιγμή της επίθεσης σε βάρος της εκπαιδευτικού στο 1ο Νηπιαγωγείο από τους γονείς ενός παιδιού που δέχθηκε έντονη επίπληξη, με το περιστατικό να προκαλεί εκατέρωθεν αντιδράσεις

Το κλίμα στην περιοχή περιγράφεται ως εκρηκτικό, με συγγενείς του παιδιού να απειλούν ακόμα και με καταστροφή του σχολείου σε περίπτωση επιστροφής της εκπαιδευτικού, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κάταγμα στη μύτη.

Για το συμβάν έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από το υπουργείο Παιδείας. Ο θείος της τετράχρονης Μαρίας, το κοριτσάκι που φέρεται να δέχτηκε κάποια σπρωξίματα από τη δασκάλα, είπε πως «αν επιστρέψει αυτή η δασκάλα στο σχολείο θα του βάλει φωτιά.

Είναι πάρα πολλά τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τα οποία κατέγραψαν την αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά της δασκάλας, που όπως αναφέρει το περιβάλλον της, είναι μια πολύ έμπειρη εκπαιδευτικός, με είκοσι χρόνια εμπειρίας και η μόνη η οποία κατάφερε να παραμείνει πέντε χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. Είναι ένα σχολείο, όπως καταγγέλλουν, που συνεχώς δημιουργούνται προβλήματα με τους Ρομά της περιοχής.

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Τι καταγγέλλουν εκπαιδευτικοί και κάτοικοι

Αυτό που έχει φτάσει αυτή την δασκάλα στα όριά της, όπως αναφέρεται από κατοίκους, είναι το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα παιδάκια φοιτούν για να μπορούν να πάρουν μια βεβαίωση οι γονείς προκειμένου να έχουν κάποια επιδόματα. Πολλά από αυτά δεν έρχονται στο σχολείο. Στη συνέχεια αυτή τα αναζητεί γιατί είναι μια, όπως λένε πάλι από το περιβάλλον της γυναίκα καθηγήτρια που νοιάζεται για τα παιδιά. Και όταν τηλεφωνεί στους γονείς, βρίσκει φραγή κλήσεων

Γονείς παιδιών μίλησαν στο MEGA και περιέγραψαν τις στιγμές έντασης. «Κάτι λερώσανε, κάτι σπάσανε. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε και ξεκίνησε η δασκάλα, η διευθύντρια συγκεκριμένα, και ωρυότανε. Φώναζε “θα σας σπάσω τα κεφάλια, θα σας κόψω τα χέρια”» είπε γονέας μιλώντας στο MEGA. Άλλος γονέας περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα έντονη, λέγοντας ότι η διευθύντρια φώναζε τόσο στα παιδιά όσο και στους περαστικούς που αντέδρασαν.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το υπουργείο Παιδείας καταδίκασαν τη βίαιη επίθεση, επισημαίνοντας ότι η αυτοδικία δεν αποτελεί λύση και πως έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Για την υπόθεση συνελήφθη η μητέρα μαθήτριας, ενώ ο πατέρας του παιδιού αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Δεν είχαμε δεχθεί καμία καταγγελία»

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, η εκπαιδευτικός φέρει σοβαρά τραύματα και νοσηλεύεται για δεύτερο 24ωρο στο νοσοκομείο. Όπως υπογράμμισε, η ιατροδικαστική έκθεση επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασής της, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για ελαφρείς τραυματισμούς ή απλές αμυχές.

Παράλληλα, στο νηπιαγωγείο έχει ήδη μεταβεί εξειδικευμένο κλιμάκιο ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Αποστολή τους είναι η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στα νήπια και η σταδιακή αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας στη σχολική κοινότητα μετά το σοκ που υπέστη.

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