Η ζωή τους περνά σε χρόνο-ρεκόρ: Τα ζώα που ζουν από λίγους μήνες έως ελάχιστα λεπτά

Για ορισμένα ζώα, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος τους. Ολόκληρος ο βιολογικός τους κύκλος ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες ή μήνες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ενήλικη φάση τους διαρκεί ελάχιστα.

Σε αντίθεση με τον άνθρωπο, που μπορεί να ζήσει για πολλές δεκαετίες, και ορισμένα είδη που φτάνουν ακόμη και σε ηλικία αιώνων, αυτά τα πλάσματα έχουν αναπτύξει διαφορετικές στρατηγικές επιβίωσης. Μεγαλώνουν γρήγορα, φτάνουν σύντομα σε αναπαραγωγική ηλικία και προλαβαίνουν να ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους μέσα σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Από ένα μικροσκοπικό υδρόβιο ζώο που μπορεί να ζήσει μόνο λίγες ημέρες μέχρι ένα ψάρι που έχει στη διάθεσή του μερικούς μήνες, η φύση προσφέρει εντυπωσιακά παραδείγματα σύντομης ζωής.

Τα πέντε ζώα με τη μικρότερη διάρκεια ζωής

1. Το τιρκουάζ killifish

Το τιρκουάζ killifish ζει σε εποχικούς νερόλακκους της Αφρικής, οι οποίοι κινδυνεύουν να στεγνώσουν όταν αλλάζουν οι εποχές. Η συγκεκριμένη συνθήκη έχει οδηγήσει το είδος να αποκτήσει έναν ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Μπορεί να φτάσει σε σεξουαλική ωριμότητα μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, εξασφαλίζοντας έτσι ότι θα προλάβει να αναπαραχθεί πριν εξαφανιστεί το νερό από το φυσικό του περιβάλλον. Η διάρκεια ζωής του κυμαίνεται περίπου από τέσσερις έως έξι μήνες. Η γρήγορη γήρανσή του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς αποτελεί χρήσιμο οργανισμό για τη μελέτη της γήρανσης και του προσδόκιμου ζωής.

Image

2. Οι μύγες του Μαΐου – Εφημερόπτερα

Τα εφημερόπτερα έχουν γίνει γνωστά για την εξαιρετικά σύντομη ενήλικη ζωή τους. Ωστόσο, η δημοφιλής αναφορά ότι αυτά τα έντομα ζουν μόλις «πέντε λεπτά» χρειάζεται να εξεταστεί μέσα στο πλαίσιο ολόκληρου του κύκλου ζωής τους. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους το περνούν κάτω από το νερό ως νύμφες, ένα στάδιο που μπορεί να διαρκέσει για μήνες ή ακόμη περισσότερο.

Όταν μετατραπούν σε φτερωτά ενήλικα έντομα, ο χρόνος που τους απομένει είναι πολύ περιορισμένος. Συνήθως δεν τρέφονται και αφιερώνουν σχεδόν όλη την ενήλικη ζωή τους στη διασταύρωση, την αναπαραγωγή και την εναπόθεση αυγών. Στη συνέχεια πεθαίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Image

3. Ο πυγμαίος γωβιός

Μεταξύ των σπονδυλωτών με τη μικρότερη γνωστή διάρκεια ζωής βρίσκονται και ορισμένα είδη πυγμαίου γωβιού. Σε κάποιες περιπτώσεις, η ζωή τους διαρκεί μόλις περίπου δύο μήνες. Το μικρό χρονικό διάστημα δεν εμποδίζει τα συγκεκριμένα ψάρια να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν γρήγορα. Έτσι, μπορούν να φτάσουν στην αναπαραγωγική ηλικία και να αφήσουν απογόνους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν την ηλικία ορισμένων ψαριών μελετώντας τους δακτυλίους ανάπτυξης στους ωτόλιθους. Πρόκειται για μικρές δομές που βρίσκονται στο εσωτερικό των αυτιών τους.

Image

4. Ο χαμαιλέοντας του Labord

Έναν από τους πιο ασυνήθιστους κύκλους ζωής μεταξύ των ερπετών παρουσιάζει ο χαμαιλέοντας του Labord, ο οποίος συναντάται στη Μαδαγασκάρη. Οι συγκεκριμένοι μικροί χαμαιλέοντες ζουν συνήθως μόνο για λίγους μήνες μετά την εκκόλαψή τους. Μάλιστα, σημαντικό μέρος του συνολικού κύκλου ζωής τους πραγματοποιείται πριν ακόμη βγουν από το αυγό.

Όταν οι εποχικές συνθήκες γίνουν ευνοϊκές, οι νεαροί χαμαιλέοντες εκκολάπτονται και αναπτύσσονται με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα αναπαράγονται και ολοκληρώνουν τον κύκλο της ζωής τους.

Image

5. Τα μικροσκοπικά γαστρότριχα

Τα γαστρότριχα είναι μικροσκοπικοί υδρόβιοι οργανισμοί που συναντώνται τόσο σε γλυκά όσο και σε θαλάσσια ύδατα. Το μέγεθός τους είναι τόσο μικρό, ώστε συχνά δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά με γυμνό μάτι. Η διάρκεια ζωής τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει μόλις λίγες ημέρες.

Image

Παρότι ο χρόνος που παραμένουν στη ζωή είναι ελάχιστος, η παρουσία τους δεν είναι χωρίς σημασία. Τα γαστρότριχα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος ότι η οικολογική σημασία ενός οργανισμού δεν εξαρτάται απαραίτητα από το πόσο ζει. Ακόμα και οργανισμοί με διάρκεια ζωής λίγων ημερών μπορούν να συμβάλλουν στη λειτουργία και τη διατήρηση του οικοσυστήματός τους.

Διαβάστε επίσης

Ποδοσφαιριστής με... «κρυφό όπλο» τα ράστα του: Κέρδισε δύο αποβολές παικτών σε 22 λεπτά! (βίντεο)

Τι κρύβεται πίσω από τις «εξωγήινες απαγωγές»; Η θεωρία που άλλαξε τη ζωή ενός ερευνητή