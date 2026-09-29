Ποδοσφαιριστής με... «κρυφό όπλο» τα ράστα του: Κέρδισε δύο αποβολές παικτών σε 22 λεπτά! (βίντεο)

Τα απίστευτα μακριά ράστα του Aedan Scipio τον μετέτρεψαν σε... άμεσο στόχο των αντιπάλων του, με δύο ποδοσφαιριστές να αποβάλλονται επειδή επιχείρησαν να τον σταματήσουν τραβώντας τον από τα μαλλιά, σε έναν απίστευτο διεθνή αγώνα.

Η Ανγκουίλα αντιμετώπισε την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στο Concacaf Nations League, γνωρίζοντας βαριά ήττα με 5-0. Ωστόσο, το παιχνίδι θα μείνει στην ιστορία για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο, καθώς δύο παίκτες της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα αντίκρισαν την κόκκινη κάρτα για... τράβηγμα μαλλιών.

Ο 36χρονος Scipio, ο οποίος αγωνίζεται στους Roaring Lions, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 68ο λεπτό. Τα μακριά ράστα του -τα μεγαλύτερα σε ποδοσφαιριστή παγκοσμίως- που σχεδόν φτάνουν μέχρι τα πόδια του, αποτέλεσαν δύο φορές την αφορμή για αποβολή αντιπάλου.

Η πρώτη περίπτωση σημειώθηκε όταν ο Scipio ανέκτησε την κατοχή της μπάλας στην περιοχή του. Ο Keon Green προσπάθησε να τον ανακόψει τραβώντας τον από τα μαλλιά. Ο Scipio αντέδρασε έντονα και ο διαιτητής έδειξε άμεσα την κόκκινη κάρτα στον Green.

Το σκηνικό επαναλήφθηκε στις καθυστερήσεις. Ο Scipio προωθήθηκε με την μπάλα και ο Shalon Knight, προσπαθώντας να τον σταματήσει, άρπαξε ένα μέρος από τα μαλλιά του. Ο ποδοσφαιριστής έπεσε στον αγωνιστικό χώρο και ο Knight αποβλήθηκε επίσης.

Έτσι, η Αντίγκουα και Μπαρμπούντα ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με εννέα παίκτες, ενώ οι δύο αποβληθέντες θα απουσιάσουν από την επόμενη αναμέτρηση με την Ανγκουίλα.

Τα δύο περιστατικά έγιναν γρήγορα viral στα social media, με τον Scipio να χαρακτηρίζεται από χρήστες ως... «cheat code», λόγω των μαλλιών του που φαίνεται να αποτέλεσαν τον λόγο για δύο διαφορετικές αποβολές στο ίδιο παιχνίδι.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, πρόκειται για την πρώτη φορά που δύο ποδοσφαιριστές αποβάλλονται στον ίδιο αγώνα επειδή τράβηξαν τα μαλλιά του ίδιου αντιπάλου.

Τι προβλέπουν οι κανονισμοί για το τράβηγμα μαλλιών

Το τράβηγμα μαλλιών αντιμετωπίζεται από τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου ως πράξη βίας και μπορεί να οδηγήσει σε αποβολή και τιμωρία.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απασχολήσει έντονα και το αγγλικό ποδόσφαιρο. Την περασμένη σεζόν, τρεις ποδοσφαιριστές της Premier League αποβλήθηκαν για περιστατικά που αφορούσαν τράβηγμα μαλλιών.

Ο Michael Keane και ο Dan Ballard αποβλήθηκαν για περιστατικά με τον επιθετικό της Γουλβς, Tolu Arokodare, ενώ ο Lisandro Martinez τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα επειδή έπιασε τα μαλλιά του Dominic Calvert-Lewin σε αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λιντς.

Οι κανονισμοί προβλέπουν ότι το τράβηγμα μαλλιών μπορεί να θεωρηθεί βίαιη συμπεριφορά και να επιφέρει τιμωρία τριών αγωνιστικών. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου η ενέργεια δεν κρίνεται ως υπερβολική, μπορεί να επιβληθεί κίτρινη κάρτα.

Ο αμυντικός της Έβερτον, Michael Keane, είχε ασκήσει έφεση για την αποβολή του, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ή χρήση βίας στην ενέργειά του. Οι δύο προσφυγές του, τόσο για την ακύρωση της αποβολής όσο και για τη μείωση της ποινής, απορρίφθηκαν.

Η επιτροπή της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, αποτελούμενη από τρεις πρώην ποδοσφαιριστές, αποφάσισε με ψήφους 2-1 ότι η κόκκινη κάρτα ήταν δικαιολογημένη και ότι η ποινή των τριών αγωνιστικών δεν ήταν υπερβολική.

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