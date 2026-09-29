Επαγγελματοβιοτέχνες Χανίων: Παράταση της προθεσμίας εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης με πάροχο

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά τη μετάβαση στο νέο καθεστώς υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ζητά την παράταση της σχετικής προθεσμίας.

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα απαιτεί χρόνο, τεχνική υποστήριξη, αναβάθμιση λογισμικού και εξοπλισμού, συνεργασία με λογιστές, τεχνικούς και Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό και διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η εφαρμογή των νέων υποχρεώσεων μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες και αυξάνει τον κίνδυνο λαθών ή αδυναμίας έγκαιρης συμμόρφωσης.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας - Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να δοθεί εύλογη παράταση στην προθεσμία υποχρεωτικής εφαρμογής, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή όλων των επιχειρήσεων χωρίς πρόστιμα και πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το μεταβατικό διάστημα.

Στην Κρήτη και ειδικά στον Νομό Χανίων, η καλοκαιρινή σεζόν ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λειτουργούν στο 100% της δυναμικότητάς τους. Οι λογιστές αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ κράτους και επιχειρήσεων. Την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου καλούνται να διαχειριστούν τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις της σεζόν. Η μετάβαση πέφτει στη χειρότερη στιγμή

Η ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί με επαρκή χρόνο προετοιμασίας, σαφείς οδηγίες και ουσιαστική υποστήριξη της μικρής και πολύ μικρής επιχειρηματικότητας.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού Χανίων ζητά την άμεση επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος και επέκταση της μεταβατικής περιόδου (π.χ. ως 30/6/2027).

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