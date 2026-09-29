ΕΟΠΥΥ: Με SMS ο κωδικός για τις διαγνωστικές εξετάσεις από το 2027

Με κωδικό επιβεβαίωσης OTP θα πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2027 συγκεκριμένες διαγνωστικές εξετάσεις για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Ο κωδικός μίας χρήσης θα αποστέλλεται με SMS στο πιστοποιημένο κινητό του ασφαλισμένου και θα είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του σχετικού παραπεμπτικού.

Το νέο σύστημα αφορά αρχικά αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, μαστογραφίες, υπερηχογραφήματα, σπινθηρογραφήματα και εξετάσεις PET/CT. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, στόχος είναι να ενισχυθεί η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων, να περιοριστεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση παραπεμπτικών και να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας αποζημίωσης.

Για να λαμβάνει κάποιος τον κωδικό OTP, θα πρέπει να έχει δηλωμένο και πιστοποιημένο αριθμό κινητού. Η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω της άυλης συνταγογράφησης ή μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας του ΕΟΠΥΥ. Οι πάροχοι θα μπορούν να δοκιμάσουν το νέο σύστημα από την 1η Νοεμβρίου, ενώ οι αναλυτικές οδηγίες θα σταλούν μέσω του eΔΑΠΥ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του Οργανισμού, η νέα διαδικασία ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε μείωση κατά 20% των διαγνωστικών εξετάσεων που θεωρούνται μη αναγκαίες.

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